EA FC 24: Insider leaken TOTS-Design – Welche Bundesliga-Stars haben die besten Chancen?

Eines der größten Events in EA FC 24 startet zwar erst im April, doch Leaker haben schon jetzt das vermeintliche Karten-Design des Team of the Season (TOTS) präsentiert. Wir stellen euch im Zuge dessen einige Bundesliga-Profis vor, die sich aufgrund ihrer Leistungen berechtigte Hoffnungen auf einen Platz im TOTS machen dürfen.

Von wem stammen die Leaks? Donktrading ist einer der bekanntesten Leaker in der FIFA-/EA-FC-Szene. Mit seinen Leaks zu noch unveröffentlichten Spielern, Squad Building Challenges (SBCs) oder Packs hat er in der Vergangenheit schon häufig ein gutes Näschen bewiesen.

Nun hat der Insider in Zusammenarbeit mit weiteren Kollegen weit im Voraus das Design für das TOTS-Event vorgestellt. Hier seht ihr eine mögliche TOTS-Karte von Stürmer Rasmus Højlund, der bei Manchester United besonders in der Rückrunde mit vielen wichtigen Toren aufmerken konnte:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Welche Bundesliga-Stars sehen wir im neuen TOTS-Design?

Was ist das TOTS für ein Event? Das TOTS ist nach dem Team of the Year (TOTY) das größte Event in der Saison. Wie der Name schon vermuten lässt, werden hier die besten Spieler der gegenwärtigen Saison gekrönt. Dabei bekommen unter anderem die Top-5-Ligen (Deutschland, England, Spanien, Italien, Frankreich) ein eigenes TOTS mit jeweils 11 Spielern.

Das Event bestach in den vergangenen Jahren mit starken Upgrades, die sogar mit den heftigen Verbesserungen der TOTY-Karten mithalten konnten. Wie zum TOTY, was in EA FC 24 mit doppelt so vielen Karten daherkam, rechnen wir dieses Jahr auch mit mehr TOTS-Profis als jemals zuvor. Das liegt daran, dass zu den üblichen TOTS-Karten aus dem Herrenfußball auch weitere Eventspielerinnen dazukommen könnten.

Diese 11 BuLi-Stars könnten aufgrund ihrer Leistungen mit einem TOTS rechnen:

Das waren unsere Kriterien: Für unsere Vorhersagen haben wir uns auf die Datenbank und Einschätzungen von Sofascore gestützt. Anhand der Spieler-Statistiken geben sie jedem Profi nach den Partien eine Bewertung, die von 0 bis 10 reicht. Aufgrund aller Leistungserfassungen ergibt sich eine durchschnittliche Gesamtbewertung für jeden Spieler, die wir für unsere erste Prediction herangezogen haben.

Wichtiger Hinweis: Wir haben, da wo es sich angeboten hat, versucht, ein relativ breites Spektrum an Mannschaften in unserer BuLi-TOTS-Vorhersage abzudecken. Einige Stars, die ebenfalls mit starken Leistungen zu überzeugen wussten, mussten wir deshalb zumindest für die erste Elf ausklammern.

Startelf aus den bisher besten Spielern der Bundesliga-Saison 2023/24

TW: Michael Zetterer – SV Werder Bremen (durchschn. Sofascore Bewertung: 7,39)

RM: Leroy Sané – FC Bayern (durchschn. Sofascore Bewertung: 7,85)

IV: Nico Schlotterbeck – Borussia Dortmund (durchschn. Sofascore Bewertung: 7,20)

IV: Min-jae Kim – FC Bayern (durchschn. Sofascore Bewertung: 7,19)

LM: Alejandro Grimaldo – Bayer Leverkusen (durchschn. Sofascore Bewertung: 7,81)

ZM: Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen (durchschn. Sofascore Bewertung: 7,64)

ZM: Kevin Stöger – VfL Bochum (durchschn. Sofascore Bewertung: 7,40)

ZOM: Xavi Simons – RB Leipzig (durchschn. Sofascore Bewertung: 7,76)

ZOM: Florian Wirtz – Bayer Leverkusen (durchschn. Sofascore Bewertung: 7,60)

ST: Deniz Undav – VfB Stuttgart (durchschn. Sofascore Bewertung: 7,40)

ST: Harry Kane – FC Bayern (durchschn. Sofascore Bewertung: 7,85)

Das Team besteht aus Spielern 7 verschiedener Mannschaften. Die meisten Profis stellen Bayer Leverkusen und der FC Bayern mit jeweils 3 Akteuren dar. Komplettiert wird das potenzielle BuLi-TOTS mit den Stars von Werder Bremen, Borussia Dortmund, VfB Stuttgart, VfL Bochum und RB Leipzig, mit jeweils einem Spieler pro Verein.

BuLi TOTS: 10 Ehrenvolle Erwähnungen

Ähnlich zu den TOTY Ehrenvolle Erwähnungen haben wir hier noch einige Spieler zusammengestellt, die knapp an unserer Startelf vorbeigeschrammt sind und dennoch Ambitionen auf einen TOTS haben:

TW: Oliver Baumann – TSG Hoffenheim (durchschn. Sofascore Bewertung: 7,34)

RV: Jeremie Frimpong – Bayer Leverkusen (durchschn. Sofascore Bewertung: 7,38)

ZDM: Granit Xhaka – Bayer Leverkusen (durchschn. Sofascore Bewertung: 7,41)

RM: Jonas Hofmann – Bayer Leverkusen (durchschn. Sofascore Bewertung: 7,50)

RM: Vincenzo Grifo – SC Freiburg (durchschn. Sofascore Bewertung: 7,40)

LM: Jan-Niklas Beste – FC Heidenheim (durchschn. Sofascore Bewertung: 7,38)

LM: Chris Führich – VfB Stuttgart (durchschn. Sofascore Bewertung: 7,36)

ZOM: Jamal Musiala – FC Bayern (durchschn. Sofascore Bewertung: 7,41)

MS: Andrej Kramarić – TSG Hoffenheim (durchschn. Sofascore Bewertung: 7,46)

ST: Viktor Boniface – Bayer Leverkusen (durchschn. Sofascore Bewertung: 7,51)

Zwei Drittel der Saison sind bereits gespielt, daher können wir uns vorstellen, dass viele der prognostizierten Spieler letztendlich auch im BuLi-TOTS auftauchen werden.

Am Ende interessiert uns eure Meinung! Geht ihr mit unserer Prognose mit? Welche Spieler fehlen vielleicht in unserer Auflistung? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Wenn ihr nicht auf das TOTS warten wollt und schon jetzt Spieler mit starken Upgrades ausstatten möchtet, schaut euch gerne unsere Empfehlung für die Future Stars Academy Sturmprofis an: Future Stars in EA FC 24 bringt starke Evolutions für den Angriff – So holt ihr das Beste aus den neuen Upgrades raus