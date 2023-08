Neues Sandbox-MMORPG auf Steam legt seinen Fokus auf PvE, startet noch dieses Jahr die Beta

WorldShards ist ein neues Indie-MMORPG, das euch viele Freiheiten verspricht. Im Fokus steht eine bunte Fantasy-Welt mit unzähligen fliegenden, prozedural generierten Inseln. Auf diesen sollt ihr kämpfen, sammeln und euer eigenes Haus bauen können. Zudem spielen Katzen eine wichtige Rolle.

Was ist das für ein Spiel? WorldShards ist ein Sandbox-Spiel. Ihr folgt also nicht zwingend den Quests, sondern habt die Freiheit, das Spiel so zu genießen, wie ihr es möchtet. Ihr seid ein Mensch und wurdet in die Welt Murrlandia transportiert, die von Katzen beherrscht wird.

Allerdings gab es eine „CAT-a-strophe“, durch die die Welt zerstört wurde. Ihr habt nun die Aufgabe, sie mit wieder aufzubauen.

Es gibt keine Klassen. Stattdessen wird euer Spielstil von der getragenen Waffe und der Rüstung geprägt. Auch auf Level wird verzichtet, stattdessen verbessert ihr gezielt eure Fähigkeiten.

Das MMORPG setzt auf ein Action-Kampfsystem, bei dem ihr euch an Feinde anschleichen und sie so, ohne Aufmerksamkeit zu erregen, ausschalten könnt.

Die Spielwelt soll dank der vielen Inseln sehr abwechslungsreich sein und Erkundung steht im Vordergrund. Ihr sollt Geheimnisse entdecken, Rätsel lösen und gegen schwierige Bosse kämpfen können. Jede Insel wird dabei nur für eure Gruppe generiert. Andere Spieler trefft ihr primär in den Städten.

Ihr habt eine eigene Insel, auf der ihr ein Haus und Werkbänke errichten könnt. Zudem wird es eine Gilden-Insel geben.

Crafting soll eine wichtige Rolle spielen.

PvP hingegen findet nur in speziellen Arenen statt. Der Fokus des Spiels soll auf PvE, dem Erkunden und sozialen Kontakten liegen.

WorldShards soll eine deutsche Übersetzung für das Interface und für Untertitel bieten; die Sprachausgabe jedoch wird es nur auf Englisch geben.

Wann erscheint das Spiel? Der vollständige Release für den PC ist für Q3 2024 geplant. Das lässt sich aus einer detaillierten Roadmap auf der Webseite schließen. Später soll es zudem für Konsolen erscheinen.

Noch im vierten Quartal 2023 soll jedoch eine Multiplayer-Beta starten. Genau für diese Beta könnt ihr euch jetzt anmelden.

Hier könnt ihr euch den Trailer zur Beta-Ankündigung anschauen:

Die Beta ist kostenlos und startet mit über 500 Crafting-Rezepten

Wie kann man an der Beta teilnehmen? Dafür müsst ihr euch nur auf der offiziellen Webseite registrieren. Es genügt die Eingabe einer E-Mail-Adresse. Die ausgewählten Teilnehmer werden zum Start der Beta mit einer Mail benachrichtigt.

Was steckt in der Beta? Laut der Roadmap sollt ihr das Tutorial, die Hauptstadt und die ersten Inseln besuchen können. Dort werdet ihr verschiedene Quests und Herausforderungen finden.

Außerdem gibt es bereits das Housing mit Dekorationen, Gardening, Angeln sowie einige Collectibles. Für Crafting-Fans wird außerdem ein System mit mehr als 500 Rezepten geben.

Wie finanziert sich das Spiel? Dazu gibt es bisher keine Aussage. Entsprechend gibt es auch noch keine Vorbesteller-Pakete oder Ähnliches.

Viele Entwickler von Lowkick Games arbeiteten zuvor jedoch an Spielen wie World of Tanks oder Allods Online, also Free2Play-MMOs mit einem Shop. Im FAQ heißt es, dass alle Items im Spiel entweder gefunden oder von Spielern hergestellt werden müssen. Vermutlich wird es also auf einen kosmetischen Shop hinauslaufen.

Was sagt ihr zu WorldsShard? Könnte euch das Sandbox-MMORPG mit dem Fokus auf PvE und Katzen begeistern?

Falls ihr generell auf Sandbox-MMORPGs steht, solltet ihr diesen Titel im Blick behalten: Neues MMORPG gilt für viele als große Sandbox-Hoffnung – Was macht Pax Dei so besonders?