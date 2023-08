Im Shop von WoW hat Blizzard einen düsteren Schritt getan, der mir Sorge bereitet

Ein Angebot im Shop bereitet WoW-Dämon Cortyn einige Sorgen. Denn Blizzard begibt sich damit auf einen dunklen Pfad ohne Wiederkehr …

World of Warcraft hat einen Ingame-Shop. Okay, das ist ein alter Hut. Schon seit Ewigkeiten kann man dort Charakter-Dienste kaufen. Auch andere kosmetische Gegenstände, wie Reittiere, Haustiere oder Transmog-Sets haben dort Einzug gefunden. Manchmal sind sogar wirklich gute Aktionen dabei, wie jetzt eine Unterstützungs-Aktion der vom Krieg geschundenen Menschen in der Ukraine.

Jetzt ist im WoW-Shop allerdings ein kleines, unscheinbares Paket aufgetaucht, das mir Magenschmerzen bereitet. Denn es könnte der Anfang einer ganz düsteren Richtung sein, die Blizzard gerade einschlägt.

Ich glaube nicht, dass ich in Bezug auf World of Warcraft zu einer der beiden „extremen“ Gruppierungen neige. Ich trage ungern den Aluhut, um hinter jeder Design-Entscheidung im Spiel nur neue Methoden zu sehen, den Spielerinnen und Spielern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Gleichzeitig versuche ich die rosarote Brille zu vermeiden, die jede Neuerung nur positiv erscheinen lässt.

Doch beim neusten Angebot im Shop fällt es schwer, die ganzen Verbindungen nicht zu sehen und Rückschlüsse zu ziehen oder dahinter zumindest eine manipulative, fast schon bösartige Absicht zu erahnen.

Das Corsage-Pack bietet Armschienen an – aber die sind nur Beiwerk. Eigentlich.

Es geht um das „Anstecksträußchenpaket“ („Corsage Pack“). Das ist ein kleines Transmog-Paket das mit 5 € besonders günstig ist. Allerdings gibt es dabei auch „nur“ 2 Handgelenk-Items als Transmog – einmal in kräftigem rot und einmal im finsteren Gothik-Look. Am Charakter ist das nicht mehr als ein kleiner Akzent.

So weit ist das kein Problem – muss jeder und jede selbst wissen, ob diese Armschienen 5 € wert sind.

Das Problem habe ich mit dem „Bonus“, den es obendrauf gibt. Das sind nämlich 200 Händlerdevisen. Diese kann man im Handelsposten im Spiel für verschiedene Belohnungen einlösen.

200 Händlerdevisen ist nun nicht die Welt. Es ist ein kleiner Bonus. Und doch ist er perfide, wenn man sich das ganze Konstrukt drumherum anschaut.

Das Locken mit begrenzten Ressourcen

Erst gestern hat Blizzard eine Vorschau veröffentlicht für all die Klassen-Sets, die ab dem nächsten Monat im Handelsposten landen. Das sind nicht nur Ausrüstungs-Sets, sondern auch noch Waffen. Wer ein komplettes Set haben möchte, also sowohl die Rüstung als auch die Waffen einer Klasse, der muss dafür 950 Händlerdevisen aufbringen. 1.000 Händlerdevisen kann man sich pro Monat verdienen (manchmal etwas mehr).

Die Sets werden viele haben wollen – und deshalb wird es kritisch.

Oder anders ausgedrückt: Wer Waffen und Rüstungs-Set haben möchte, muss fast die ganzen Devisen des Monats dafür ausgeben. Für die verbleibenden 50 Händlerdevisen gibt es nur selten etwas.

Das wiederum bedeutet im Umkehrschluss: Sollte es ab dem Monat September noch etwas anderes im Handelsposten geben, das man unbedingt haben möchte, muss man bereits im Vorfeld gespart haben oder zusätzliche Devisen auf andere Methoden ergattern – etwa durch den Kauf des oben erwähnten Transmog-Pakets für 5 €.

Genau jetzt werden die Termine wichtig.

Denn das Anstecksträußchenpaket mit den 200 Händlerdevisen ist nur bis zum 31. August erhältlich. Es verschwindet also exakt am Abend, bevor die ersten Klassen-Sets im Handelsposten landen.

Das erzeugt ein Dilemma bei Transmog-Fans.

Zum einen könnten sich Sammler zum voreiligen Verkauf verleitet fühlen. Nicht, weil sie die Armschienen als Transmog möchten, sondern weil sie lieber ein paar Händlerdevisen auf der hohen Kante haben, um im kommenden Monat zuschlagen zu können.

Auf der anderen Seite könnten alle, die eisern bleiben und das Paket nicht kaufen, am 1. September feststellen, dass ihre Händlerdevisen in diesem Monat nicht ausreichen. Vielleicht hätten sie das Paket nun noch gekauft – aber es ist dann bereits aus dem Shop verschwunden. Man „trainiert“ diese Spieler also dazu: Wenn es im Shop ein Paket mit Händlerdevisen gibt, schlagt lieber sofort zu.

Ehrlich gesagt schmeckt mir diese ganze Sache so gar nicht. Je länger ich darüber nachdenke, desto negativer fällt es ins Gewicht.

Und ja, mir ist auch klar, dass es jetzt Leute gibt, die sagen werden: „Ist doch gar nicht so schlimm, das Paket kann man ja indirekt auch mit Gold über die WoW-Marke kaufen.“

Das stimmt natürlich. Trotzdem sorgt diese Änderung dafür, dass der Handelsposten ein ganz kleines Stück mehr in Richtung Cash-Grab rückt.

Ich kann nur hoffen, dass Blizzard von diesem Weg rasch wieder Abstand nimmt. Denn der Handelsposten ist für sich ein grandioses, optionales Feature, an dem man nur wenig aussetzen kann. Das rechtfertigt in meinen Augen allerdings nicht, jetzt über die Hintertür hier eine Monetarisierung einzuführen, die mit „FOMO“ und nachträglichen Sorgen spielt.

Da fände ich es vermutlich sogar besser, wenn man Händlerdevisen einfach dauerhaft mit Echtgeld kaufen kann. Und wenn das die „bessere“ Lösung ist, zu der ich komme, sagt das schon viel darüber aus, wie düster und manipulativ dieser Schritt ist, den Blizzard gerade macht.

Oder wie seht ihr das Angebot?