WoW bringt geniale Klassen-Sets – aber ihr müsst jetzt schon sparen

Neue Klassen-Sets und dazugehörige Waffen gibt es bald in World of Warcraft. Allerdings müsst ihr schon jetzt dafür sparen, sonst wird es eng.

Der Handelsposten in World of Warcraft ist seit seiner Einführung ein ziemlich beliebtes Feature geworden. Jeden Monat gibt es darin neue Transmogs und andere Gegenstände, die einfach „nice to have“ sind, aber keinen tatsächlichen Vorteil bieten – quasi immer sind es kosmetische Belohnungen.

Für die nächsten Monate hat Blizzard allerdings ein paar ganz besondere Belohnungen angekündigt: Neue Sets für alle Klassen und dazu auch noch richtig imposante Waffen!

Was sind das für Sets? Bei den Sets handelt es sich jeweils um Helm, Schultern und Gürtel, die thematisch zur jeweiligen Klasse passen und sich gut mit bereits bestehenden Transmog-Items ergänzen lassen.

Bei den Waffen hat Blizzard darauf geachtet, dass jeweils eine Waffe zu jeder Spezialisierung der entsprechenden Klasse passt.

Alle Klassensets im Händlerposten 2023

Blizzard veröffentlicht die Sets und die dazugehörigen Waffen nicht auf einen Schlag, sondern gestaffelt in jeweils 4 Monaten, beginnend ab dem September. Schaut euch an, wann euer Lieblingsset erscheint und plant so eure monatlichen Händlerdevisen, um auch garantiert kein begehrtes Item zu verpassen.

Paladin, Priester und Schurke

Verfügbar: September 2023

Todesritter, Dämonenjäger und Druide

Verfügbar: Oktober 2023

Hexenmeister, Mönch und Krieger

Verfügbar: November 2023

Rufer, Jäger, Magier und Schamane

Verfügbar: Dezember 2023

Wie kommt man an die Sets? Die Sets und Waffen werdet ihr im Handelsposten für Händlerdevisen kaufen können. Jeden Monat könnt ihr euch davon einige durch verschiedensten Aufgaben verdienen. Die Händlerdevisen verfallen nicht, ihr könnt sie euch also über mehrere Monate ansparen – und genau das solltet ihr auch tun, wenn ihr mehrere dieser Sets wollt.

Beachtet, dass ihr jeden Monat auch ein Item „einfrieren“ und so zurückhalten könnt, falls ihr es euch in diesem Monat nicht leisten könnt.

Was kosten die Sets? Jedes der Klassen-Sets kostet 450 Händlerdevisen. Die dazugehörigen Waffen-Sets kosten dann nochmal 500 Devisen. Wenn ihr also einen ganzen Satz aus Set und Waffe haben wollt, müsst ihr 950 Händlerdevisen berappen – quasi die ganzen Einnahmen aus einem Monat.

Wie gefallen euch diese Sets und die dazugehörigen Waffen? Coole, interessante Neuerungen? Oder könnt ihr damit gar nichts anfangen?