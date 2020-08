Mit Path of Fire brachte Guild Wars 2 die Reittiere. Seitdem warten viele Spieler darauf, dass ein Mount ins Spiel kommt, das auch Unterwasser funktioniert. Diesen Wunsch erfüllen die Entwickler nun – wenn auch etwas anders, als erwartet.

Was wurde angekündigt? Wie die Webseite PCGamer exklusiv verkünden durfte, wird der Schweberochen, eines der ersten Reittiere, die ihr euch in Guild Wars 2 verdienen könnt, überarbeitet.

Statt nur auf dem Wasser zu „schweben“, sollt ihr euch zukünftig mit diesem Mount auch unter der Wasseroberfläche fortbewegen können.

Damit bekommt das Spiel sein erstes Unterwasser-Reittier und erfüllt einen Wunsch, den Spieler schon seit 2017 hegen, auch wenn es am Ende „nur“ eine Überarbeitung ist.

Bisher konnte der Schweberochen nur über das Wasser gleiten.

Der Schweberochen passt perfekt in die Unterwasser-Welt

Wie funktioniert der Schweberochen zukünftig? In einem ersten Video zeigten die Entwickler bereits, wie das Reittier zukünftig funktionieren wird.

Der Schweberochen kann sowohl auf dem Wasser gleiten, als auch in die Fluten tauchen. Außerdem könnt ihr euch jederzeit unter Wasser auf das Reittier schwingen, solange ihr nicht im Kampf seid.

Viele Spieler waren schon früher der Ansicht, dass er perfekt in die wunderschöne Unterwasser-Welt von Guild Wars 2 passt. Das Video bestätigt diese Ansicht:

Wann wird der Schweberochen überarbeitet? Die Überarbeitung soll am 25. August veröffentlicht werden. Um die Überarbeitung zu aktivieren, müsst ihr eine neue Sammlung abschließen und damit eine Beherrschung freispielen.

Wir von MeinMMO werden nach Release eine Übersicht zu den Aufgaben erstellen und den aktuellen Guide zu allen Reittieren aktualisieren.

Das Fest der vier Winde als Brücken-Event

Was passiert bis zur Überarbeitung? Bevor am 25. August der Schweberochen überarbeitet wird, startet bereits am kommenden Dienstag, den 11. August, das beliebte Fest der vier Winde.

Dort könnt ihr:

Erfolge erledigen.

Euch in spannenden Rennen mit anderen Spielern messen.

Im Bossblitz gegen schwierige Bosse kämpfen.

Verschiedenste Belohnungen erhalten.

Das dürfte die Zeit bis zur neuen Sammlung auf jeden Fall überbrücken.

Ein Highlight vom letzten Update war die neue Otter-Infusion.

Wer bis dahin noch eine Aufgabe braucht, kann sich die neue Infusion freispielen, bei der ein süßer Otter euren Charakter umkreist. Diese kam mit dem neuen Update „Jormargs Erwachen“ ins Spiel.