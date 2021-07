Mit den neuen Autos könnt ihr bei den Car Meets teilnehmen, die ab jetzt Bestandteil der Online-Welt von GTA 5 sind. Das sind Orte, an denen Waffenstillstand herrscht. Ihr müsst keine Angst haben, dass Trolle euch das Treffen ruinieren, indem sie wild um sich ballern oder Raketen in eure Autos versenken.

Das ist neu: Auf PlayStation, Xbox und PC könnt ihr euch jetzt alle kostenlos das DLC “Los Santos Tuners” für GTA 5 Online herunterladen. In der Community vergleicht man das Update mit “Need for Speed Underground”, weil das Aufmotzen von Fahrzeugen, Tuner-Treffen und Rennen hier im Fokus stehen.

In GTA Online wurde heute, am 20. Juli, das Update “Los Santos Tuners” veröffentlicht. Ihr könnt bei den Händlern jetzt 10 neue Autos kaufen. Wir zeigen euch, was sie kosten und wie sie aussehen.

