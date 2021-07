GTA Online: Wie ihr das LS Car Meet freischaltet und was es euch bringt

Fragt ihr euch schon, wie ihr am Tuning-Update von GTA Online teilnehmen könnt? Wir zeigen euch hier, wie das geht, wo ihr 50.000 $ bezahlt und was ihr dafür bekommt.

Das ist neu: Das Update “Los Santos Tuners” wurde am Vormittag des 20. Juli für GTA Online freigeschaltet. Für euch gibt es nun die Möglichkeit an neuen Arten von Rennen teilzunehmen, euch mit anderen Tunern zu treffen, Preisfahrzeuge freizuschalten und auf der Teststrecke das Driften zu üben.

Wir zeigen euch hier, wie ihr den Tuner-Content in GTA Online freischaltet und was ihr davon habt.

Mitgliedschaft beim LS Car Meet kaufen

So einfach geht’s: Wenn ihr nach dem Update die Online-Welt von GTA 5 betretet, werdet ihr nach kurzer Zeit eine E-Mail erhalten. Diese stammt von Mimi, die euch zum LS Car Meet in Cypress Flats einlädt. Es gibt dort ein großes Lagerhaus, hinter dem sich die Tuning-Magie abspielt.

Navigiert auf der Karte zu dem Treffpunkt, der mit einem LS-Symbol angezeigt wird.

Hier findet ihr das LS Car Meet – Fahrt vom Casino einfach direkt nach Süden – Vor der Tür hört ihr schon die Motorensounds

Betretet ihr das Lagerhaus zum ersten Mal, wird euch eine Cutscene vorgespielt. Dabei werdet ihr Mimi vorgestellt, sie ist die Chefin des LS Car Meet.

Die Mitgliedschaft könnt ihr bei Mimi für 50.000 GTA-Dollar kaufen, nachdem die Cutscene beendet wurde.

Was bringt die Mitgliedschaft?

Sobald ihr die Mitgliedschaft gekauft habt, findet ihr in eurem Interaktionsmenü den Punkt für das LS Car Meet mit neuen Optionen. Gleichzeitig schaltet ihr auch das Reputationslevel frei, das ihr durch Missionen und Rennen steigern könnt.

So sieht das Menü zum Car Meet im Interaktionsmenü aus

Das schaltet ihr frei: Kauft ihr euch eine Mitgliedschaft für 50.000 GTA-Dollar, dann erhaltet ihr:

Reputationslevel, das ihr steigern könnt

Zugang zur Teststrecke Hier könnt ihr alleine oder mit anderen Spielern zusammen eintreten, Autos ansehen und neue Bestzeiten aufstellen

Zugriff auf Testfahrzeuge

die Möglichkeit an Verfolgungs- und Straßenrennen teilzunehmen

Die “Preisfahrzeug-Herausforderung”, bei der ihr ein Auto gewinnen könnt Welches Auto das ist, verändert sich regelmäßig

Zugang zum Merch-Shop, dem Tattoo-Studio und der Tuningwerkstatt

So sieht es im LS Car Meet aus. Bewundern und bewundern lassen ist hier wohl das Motto

Lohnt sich der Kauf? Diese Frage müsst ihr euch eigentlich nicht stellen, da 50.000 GTA-Dollar recht schnell verdient sind. Wenn ihr alleine eins der vielen Zeitrennen gewinnt, die ihr auf der Straße findet, erhaltet ihr dafür schon 100.000 GTA-Dollar.

Falls ihr knapp bei Kasse seid und wirklich aufs Geld achten müsst, dann fragt euch vor dem Kauf, wie wichtig euch das volle Tuning-Erlebnis ist. Spieler, die vor einigen Jahren Need for Speed Underground liebten, werden um diesen Kauf wohl nicht herumkommen.

Habt ihr schon an dem Car Meet teilgenommen und die verschiedenen Optionen ausprobiert? Schreibt uns eure Erfahrungen damit doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Tunern darüber aus. Was gefällt euch am besten und was ist etwas, das ihr vielleicht gar nicht nutzen wollt?