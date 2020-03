In GTA Online ist das Zeitrennen „von einem Ende zum anderen“ aktiv. Da gewinnt ihr leicht 104.000 GTA-Dollar. Wir zeigen euch im Guide, wie ihr schnell das Geld verdient.

Wie gewinnt man das Geld? Fahrt zum Start des Zeitrennens auf der offenen Map von GTA Online. Ihr erkennt den Startpunkt an der lila Stoppuhr auf der Karte.

Schafft ihr es pünktlich vom Start ins Ziel, erhaltet ihr dafür 104.000 GTA-Dollar. Die Zeit ist knapp bemessen, baut also keinen Unfall.

Welches Zeitrennen ist aktiv? Das Zeitrennen nennt sich „von einem Ende zum anderen“ und startet im Süden der Map am Hafen. Ihr habt 04:09,5 Minuten Zeit, um rechtzeitig im Ziel, ganz im Norden der Map, anzukommen.

Update vom 6. März 2020: In dieser Event-Woche ist das Zeitrennen wieder für euch aktiv. Nutzt jetzt also die nächsten Tage bis zur Rotation am 12. März, um euch hier die 104.000 GTA-Dollar zu sichern.

Noch mehr Geld sichert ihr euch im neusten Raubüberfall bei GTA Online. Unser Guide zum Casino-Heist in GTA Online zeigt euch, wie ihr dort Millionen einsackt.

GTA 5 Online Guide: 12 Wege, um in 2020 schnell Geld zu verdienen!

So gewinnt ihr „Von einem Ende zum anderen“

Der Streckenverlauf: Zum Start auf dem Hafengelände gibt es ein paar Abkürzungen, die ihr nutzt. Danach ballert ihr über den Highway in Richtung Norden. Kurz vor dem Ziel gehts über eine kleine Offroad-Piste.

So läuft die Fahrt ab: Ihr startet in Richtung Norden, biegt aber gleich nach dem Start links ab. Dann orientiert ihr euch rechts an den bunten Containern, an denen ihr auf der linken Seite vorbeifahrt. Anschließend fahrt ihr auf die eigentliche Straße und verlasst das Hafengelände.

Ab jetzt geht’s erstmal geradeaus dem Straßenverlauf nach. Schon bald seid ihr in der Nähe des Highways, der nach Norden führt. Biegt unter den großen grünen Schildern rechts auf den Highway ab.

Ab jetzt gehts mit Vollgas nur noch der Straße nach. Achtet darauf, nicht zu stark zu lenken, denn das kostet euch wichtige Geschwindigkeit. Trotzdem dürft ihr keine Unfälle bauen, denn jede Sekunde zählt bei diesem Rennen.

Kurz vor dem Ziel biegt ihr rechts auf den schmalen Weg ab, der auf der Karte eingezeichnet ist. Fahrt behutsam die paar Meter über den Offroad-Weg, sonst überschlägt sich eure Karre. Im Ziel angekommen erhaltet ihr dann die verdienten GTA-Dollar.

Durch eine Änderung in GTA Online bringen Zeitrennen und diese Aktivitäten jetzt viel mehr Geld.

Video-Anleitung: Falls ihr euch beim Start durch den Hafen oder dem Streckenverlauf unsicher seid, könnt ihr den Weg hier im Video von GTA-Series mitverfolgen.

Kann man das Rennen wiederholen? Ihr könnt das Rennen so oft fahren, wie ihr wollt. Die 104.000 GTA-Dollar gibt es pro Woche nur ein Mal. Danach erhaltet ihr nur noch Trostpreise in Höhe von 4.000 GTA-Dollar.

Welches Auto sollte man nutzen? Nutzt hier einfach den schnellsten Wagen, den ihr in der Garage habt. Vorzugsweise ist das einer aus dieser Auswahl der schnellsten Autos in GTA Online.

Bei unserem Versuch nutzten wir den neuen Neo, der zu den Fahrzeugen des Casino-DLCs gehört – Doch auch der Vagner brachte uns pünktlich ins Ziel.