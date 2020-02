In GTA 5 Online findet ihr jetzt den Progen PR4. In wenigen Tagen könnt ihr ihn kaufen, jetzt aber schon gewinnen. Wie geht das?

Was ist das für ein Auto? Der Progen PR 4 ist jetzt erstmals in GTA Online veröffentlicht worden. Bei den Spielern sorgt das für große Freude, denn sie warteten schon seit dem Leak aus dem Datamining darauf, endlich im Cockpit eines dieser schnellen Flitzer sitzen zu können.

Dataminer fanden gleich zwei der Formel-Wagen, die bald durch die Straßen von Los Santos pesen werden.

Das sind der Progen PR4 und der Ocelot R88 – die beiden Formel-Wagen für GTA Online.

Wie kann man das gewinnen? In dieser Woche habt ihr die Chance, den PR4 im Casino von GTA Online zu gewinnen. Geht also in das Gebäude von Diamond Casino & Resort und wandert dort zum Glücksrad. Landet die Scheibe nach dem Dreh auf dem Auto-Feld, gehört der PR4 euch. So einfach ist das.

Wie oft kann man drehen? Die Abklingzeit des Glücksrades liegt bei 24 Stunden (in der echten Welt). Ihr müsst also genau einen Tag warten, bevor ihr erneut am Glücksrad drehen könnt. Kurz nach dem Release des Casinos berichteten Spieler von Tricks, die ihre Chancen erhöhen.

Die beiden Formel-Autos sind Teil der großen „Casino Heist“-Autosammlung.

Wann kann man den PR4 kaufen?

Warum ist das Auto jetzt da? Rockstar Games kündigte am 20. Februar 2020 eine neue Rennserie an, die die Spieler erwartet.

Die Open-Wheel-Race-Series startet genau eine Woche nach dieser Ankündigung, am 27. Februar 2020.

Wann kann man den Progen PR4 kaufen? Zeitgleich mit der Veröffentlichung der neuen Rennserie wird der PR4 auch beim Händler Legendary Motorsport im Katalog eingefügt. Den könnt ihr also regulär dort ab dem 27. Februar kaufen.

Wie wirkt sich das aus? Gespannt wartet man jetzt auf Erfahrungsberichte der GTA-Profis, die mit dem neuen Flitzer über die Straßen heizen. Wie gut schlagen sich die Rennwagen im Vergleich mit den schnellsten Autos aus GTA Online? Das alles wird sich in den nächsten Tagen klären.

Höchstwahrscheinlich werdet ihr für die Rennwagen viel Geld ausgeben müssen. Fangt mit unserem Geld-Guide schon mal an zu sparen: