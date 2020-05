GTA Online verteilt 1-Million-Bonus, wenn ihr 4 Tage spielt

Die aktuelle Bonus-Woche in GTA Online beschert euch bei vielen Aktivitäten mehr Geld. MeinMMO zeigt euch, warum es sich diese Woche besonders lohnt jeden Tag zu spielen.

Warum gibt es jetzt so viel Geld? In GTA Online startete am Donnerstag, dem 21. Mai eine neue Bonus-Woche. Bis zum kommenden Mittwoch, dem 27. Mai könnt ihr von diesen Boni profitieren.

Bei der Bonus-Woche haben die Entwickler diesmal gleich bei mehreren Aktivitäten die Geld- und RP-Belohnungen erhöht, sodass ihr diese nun unbedingt ausnutzen solltet.

Hier bekommt ihr in den nächsten Tagen viel Geld in GTA Online

Tagesziele: Wer sich diese Woche jeden Tag einloggt und insgesamt 10 Tagesziele absolviert, bekommt einen Geld-Bonus von 1 Million GTA-Dollar.

Jeden Tag könnt ihr bis zu 3 Tagesziele erledigen. Das bedeutet ihr müsst euch 4 Tage lang einloggen und diese 3 Missionen erledigen, damit ihr die ganze Million bekommt. Bedenkt aber, dass ihr dies bis zum 27. Mai erledigt haben müsst.

Die Tagesziele findet ihr im Interaktionsmenü:



Hier findet ihr den Bereich der Tagesziele

Hetzjagd und Events im freien Modus: Die schwierige Mission Hetzjagd, die viel Risiko mit sich bringt, belohnt euch diese Woche mit 3X GTA$ und RP. Diesen Spiel-Modus startet ihr ganz einfach über den Start-Bildschirm von GTA 5 Online.

Seid ihr bereits in einer Online-Sitzung, könnt ihr euch in eine der speziellen Markierungen für den Gegner-Modus stellen, um eine Einladung für das Spiel zu erhalten.

Events, die im freien Modus starten, bescheren euch diese Woche ebenfalls die dreifache Belohnung. Achtet einfach in einer Online-Session darauf, wann diese Events starten und macht mit.

Die Events im freien Modus gehören zu den Dingen, die sich GTA 6 unbedingt von GTA 5 abschauen sollte.

Der Spiel-Modus Hetzjagd gibt jetzt 3X GTA$ und RP

Stockpile-Modus und mobile Operationen: In der Woche vom 21. Mai bis zum 27. Mai gibt es doppelte Belohnungen auf den Stockpile-Modus. Liefert eure Ladungen ab und weicht Kämpfen in der Luft aus.

Mobile Operationen belohnen euch ebenfalls mit der doppelten Menge an GTA-Dollar.

Warum lohnt sich das Spielen jetzt noch?

Das Podiums-Auto hat gewechselt: Neben neuen Geld-Boni wechselte auch der Wagen, der sich auf dem Podium des Casinos im Kreis dreht. Da findet ihr jetzt den Half Track.

Den Truck gibt es jetzt im Casino zu gewinnen

Spieler vermuteten schon, dass es einen Trick gibt, um sicher das Podiums-Auto in GTA Online zu erhalten.

Aktuelle Rabatte in GTA Online

Wo könnt ihr jetzt sparen? Zusätzlich gibt es diese Woche einige Rabatte auf Fahrzeuge, Immobilien und Waffen. Diese Dinge sind im Angebot:

Feuerwerkabschussgerät mit Munition (kostenlos)

Hangars, Modifikationen und Erweiterungen (50% Rabatt)

Kostenlose Designs für mobile Kommandozentrale

Truffade Thrax (40% Rabatt)

Declasse Scramjet (40% Rabatt)

TM-02 Khanjali (40% Rabatt)

Alle Yachten (40% Rabatt)

BF Ramp Buggy (50% Rabatt)

Mammoth Patriot Stretch (50% Rabatt)

Buckingham Akula (50% Rabatt)

Volatol (50% Rabatt)

Geschenk für Twitch-Prime

Habt ihr euer Social-Club-Konto mit Twitch Prime verbunden und loggt euch bis zum 27. Mai in GTA Online ein, gibt es für euch zusätzlich 200.000 GTA$ geschenkt.

Wenn ihr also schnell Geld verdienen wollt oder ein Fahrzeug ins Visier genommen habt, das gerade rabattiert ist, solltet ihr unbedingt jeden Tag diese Woche in GTA Online vorbeischauen. Im Mai lohnt es sich sowieso für alle GTA-Spieler ins Spiel einzuloggen, weil man 500.000$ von Rockstar geschenkt bekommt.