In GTA 5 Online könnt ihr jetzt im Mai 2020 ein Geld-Geschenk von 500.000 GTA-Dollar einsacken und müsst so gut wie gar nichts dafür tun. Nutzt das jetzt aus.

Was ist das? Regelmäßig verteilt Rockstar Games an die Community von GTA Online Geldgeschenke. Manche davon sind mit einem gewissen Aufwand, wie dem Erfüllen von 10 Tageszielen verbunden. Das Geldgeschenk im Mai gibt es allerdings fürs Nichtstun.

Zwar sind 500.000 Dollar in der Welt von GTA Online nicht wahnsinnig viel, doch das ist kein Grund, solch eine Finanzspritze zu ignorieren.

Wie holt man das Geldgeschenk im Mai 2020?

So qualifiziert ihr euch: Alles, was ihr für das Geschenk tun müsst, ist, euch irgendwann im Mai 2020 bei GTA Online einzuloggen. Macht das lieber früher als später, damit ihr das nicht vergesst.

Ihr müsst für die Qualifizierung nichts Weiteres tun. Wenn ihr aber schon online seid, empfehlen sich Aktivitäten wie Schatzsuchen. Denn die bieten für relativ geringen Aufwand schnell viel Geld.

Wann gibt es das Geld? Ihr qualifiziert euch direkt beim Einloggen für das Geschenk. Für die Gutschrift solltet ihr bis zu 7 Tage Wartezeit einplanen. Das Geld sollte dann automatisch auf eurem Konto bei der Maze Bank landen.

Wo gibt es noch mehr Geld?

Was ist neu? Am Donnerstag, den 30. April, startete eine neue Event-Woche in GTA Online. Und die bringt euch wieder einige Gelegenheiten, Kohle zu verdienen.

Dreifache GTA-Dollar und RP gibt es in Konkurrenzkämpfen

Doppelte GTA-Dollar verdient ihr in Verkaufsmissionen der Spezialfracht eurer Lager

Nutzt diese Boni also kräftig aus, um euer Konto zu füllen. 12 Wege, um in GTA Online jetzt schnell viel Geld zu verdienen, verhelfen euch außerdem zu eurem digitalen Reichtum.

Und wenn ihr schon in der Online-Welt unterwegs seid, dann stattet gleich dem Casino einen Besuch ab. Auf dem Podium steht jetzt der Pegassi Reaper und kann von euch gewonnen werden.

Der Pegassi Reaper – Jetzt als Gewinn im Casino zu finden

Spieler haben bereits fleißig an ihrer Taktik im Casino gefeilt und sind dabei auf etwas gestoßen. Mit dieser Methode gewinnt ihr angeblich immer das Podiumsfahrzeug am Glücksrad bei GTA Online. Das braucht etwas Übung, soll dann aber immer klappen. Probiert es am besten gleich mal aus.