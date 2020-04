Verdient jetzt leicht 1 Million Dollar in GTA Online, aber beeilt euch

Mit euren Tageszielen in GTA Online verdient ihr jetzt locker 1 Million GTA-Dollar und einen knalligen Bierhelm. Wir zeigen euch hier, wie das abläuft und warum ihr euch beeilen sollt.

Warum gibt es das Geld? Am 9. April startete GTA-Online eine neue Bonuswoche und will dazu den Spielern das Erledigen der Tagesziele schmackhaft machen. Diese Ziele waren schon immer ein Teil von GTA Online, lohnen sich jetzt aber dicke.

Erfüllt ihr in den nächsten Tagen 10 Tagesziele gibt’s als Belohnung satte 1 Million GTA Online. Dazu 1000 RP und einen Bierhelm.

So sichert ihr euch jetzt die Million

Das ist die Aufgabe: Ihr sollt in dieser Bonuswoche insgesamt 10 tägliche Ziele erledigen. Pro Tag habt ihr 3 Stück zur Auswahl. Ihr benötigt also mindestens 4 Tage dafür, um alle 10 Ziele zu erreichen. Es empfiehlt sich also, sich zu beeilen und so schnell wie möglich anzufangen.

Wie geht das? Die Tagesziele findet ihr im Interaktionsmenü (PC = M drücken, PS4 = Touchpad drücken und halten, Xbox One = View-Taste drücken und halten)

Hier findet ihr im Interaktionsmenü die Tagesziele

Zusätzlich zu dieser 1-Million-Dollar-Belohnung bringen die Tagesziele in GTA Online weitere Belohnungen. Diese gelten immer:

Für den Abschluss jedes Zieles erhaltet ihr 30.000 GTA-Dollar und 5.000 RP

Jeden Tag zwischen 6 und 7 Uhr morgens werden die Ziele resettet

Schließt ihr alle 3 Tagesziele 7 Tage hintereinander ab, gibt es einen Bonus von 150.000 GTA-Dollar und 20.000 RP

Schließt ihr alle 3 Tagesziele einen Monat lang (28 Tage) hintereinander ab, erhaltet ihr 750.000 GTA-Dollar und 50.000 RP

Wie lange dauert das? Das Erledigen der Ziele ist meist nach wenigen Minuten abgeschlossen. Das kommt auf die Tagesziele an, die aber bei jedem Spieler unterschiedlich sind.

Vielleicht sollt ihr an einer Stunt-Serie teilnehmen, Armdrücken gegen andere Spieler zocken, Tennis spielen oder am Glücksrad von GTA Online drehen.

Wie lange geht das? Am nächsten Donnerstag, den 16. April, wechselt die Bonuswoche wieder. Bis dahin solltet ihr allerspätestens die täglichen Ziele erfüllt haben.

Diesen Bierhelm gewinnt ihr dabei auch noch:

Zusätzlich zur Million sichert ihr euch diesen stylischen Bierhelm von J Lager

Erhöht auf 1,6 Millionen Dollar – ganz einfach

Es gibt noch mehr? Ja! Rockstar Games hat im April ein Geld-Geschenk für alle Spieler bereitgelegt, die GTA zocken. Loggt ihr euch im April in GTA Online ein, erhaltet ihr 500.000 GTA-Dollar fürs Nichtstun.

Wenn ihr jetzt sowieso die Tagesziele zockt, qualifiziert ihr euch gleich für eine weitere halbe Million und seid schon bei 1,5 Mio angekommen.

Holt hier noch mehr: Wenn ihr jetzt sowieso schon in der Online-Welt unterwegs seid, dann schließt gleich noch das aktuelle Zeitrennen ab. Mit unserem Guide für das Zeitrennen Cypress Flats ist das gar kein Problem.

Hier warten weitere 102.000 GTA-Dollar in nur 2 Minuten auf euch und damit kommt ihr schon bei grob 1,6 Millionen $ an.

Das Zeitrennen Cypress Flats gewinnt ihr mit unserem Guide locker und streicht mal eben 102.000 GTA-Dollar ein

Wenn ihr dazu noch einen RC-Wagen aus Arena-Wars besitzt, dann nehmt noch fix am RC-Bandito-Rennen Little Seoul teil. Dabei winken euch erneut 101.000 GTA-Dollar. Das setzt die Gewinnsumme also auf knapp 1,7 Millionen Dollar.

Und wenn ihr jetzt so richtig auf den Geschmack gekommen seid und digital reich werden wollt, dann präsentieren wir euch hier 12 Wege, mit denen ihr in GTA Online schnell viel Geld verdient. Darunter sind Heists und Missionen aber auch Inhalte für Solo-Spieler.