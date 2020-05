GTA 5 Online bietet eine Fülle von Angeboten in der Multiplayer-Welt. Wir zeigen euch, was ihr unbedingt ausprobieren solltet, wenn ihr neu in der Stadt seid.

Um was geht’s? Heute, am 14. Mai 2020, wird GTA 5 Online vermutlich als kostenloses Spiel im Epic Games Store freigeschaltet. Dabei erwartet die Community eine große Zahl von neuen Spielern, die GTA Online erstmals ausprobieren wollen.

Weil das Angebot dabei so groß ist, zeigen wir euch hier auf MeinMMO eine Auswahl mit spannenden Inhalten, die ihr unbedingt mal ausprobieren solltet.

Falls ihr noch unsicher seid, ob ihr das Game überhaupt ausprobieren solltet, helfen wir euch auch. Für wen sich GTA Online 2020 noch lohnt, erfahrt ihr hier.

Fahrt in Verwandlungsrennen

Was macht das so gut? Die Verwandlungsrennen in GTA Online sind für euch eine gute Gelegenheit, die verschiedenen Facetten der Online-Rennen zu erfahren.

In den Rennen startet ihr mit einer bestimmten Fahrzeugklasse wie Autos. Dann verwandelt sich euer Fahrzeug während einer Runde noch in ein Boot, Hubschrauber, Flugzeug, Jet-Ski, Fahrrad oder auch Motorrad.

Meist gehen solche Rennen über mehrere Runden. Dadurch lernt ihr die Fahr- und Flugverhalten der verschiedenen Fahrzeuge spielend kennen und müsst das nicht in der Online-Welt zusammenklauen. Außerdem machen die Rennen meist richtig viel Spaß.

Im Trailer seht ihr, wie die chaotischen Transform-Races in GTA Online ablaufen.

Heists mit Freunden

Warum ist das gut? Heists sind die großen Koop-Aktivitäten in GTA Online die ihr mit 2 bis 4 Spielern zockt. Dabei kommt es auf Teamwork an. Zunächst spielt ihr dabei Missionen, um den Heist vorzubereiten. Im großen Finale zieht ihr den Überfall dann durch und sackt richtig viel Geld ein.

Wir empfehlen das, weil ihr dabei wichtige taktische Aspekte von GTA Online kennenlernt. Der Einsatz von Deckung und das Nachfüllen von Panzerung spielen eine Rolle. Dreht ihr die Schwierigkeit hoch, dürft ihr nicht sterben, sonst scheitert die Mission für alle Teilnehmer. Hier lernt ihr also den ernsten Part von GTA Online kennen.

Gerade der Team-Aspekt sorgt aber auch für jede Menge Spaß und Freude, wenn man den Überfall abschließt.

Seid ihr ganz neu in GTA Online, empfiehlt es sich, mit erfahrenen Freunden zu spielen und sich alles zeigen zu lassen. Wie auch in anderen Multiplayern, ist die Koop-Erfahrung als Anfänger gepaart mit zufälligen, erfahrenen Spielern eher schwierig.

Das erwartet euch im Casino Heist von GTA Online

Wenn ihr durch den Trailer auf den Geschmack gekommen seid und gleich den neuen Casino-Heist ausprobieren wollt, dann nutzt unsere Tipps dafür. Im Casino-Heist-Guide für GTA Online zeigen wir euch alles, was ihr wissen müsst, um den Überfall erfolgreich zu bestehen.

Sport-Challenges gegen andere Spieler

Warum macht das Spaß? Klar, in GTA Online steht das Schießen mit Schrotflinten, Sturmgewehren und anderen Knarren im Vordergrund. Dicht gefolgt davon sind wohl die verschiedenen Renn-Modi. Doch die Online-Welt hat noch mehr für euch zu bieten.

Wenn ihr GTA 4 gespielt habt, wisst ihr bestimmt noch, dass Cousin Roman oft mit euch Bowling spielen wollte. Ähnliche Freizeit-Aktivitäten gibt es auch in GTA Online, die ihr mit zufälligen Gegnern oder Freunden ausüben könnt.

Auf dem Sport-Programm stehen

Tennis

Darts

Golf

Die Flugschule

Der Schießstand

und auch Armdrücken

Die Aktivitäten sind detailliert designt und machen abseits vom Ballern echt viel Laune. Wenn ihr GTA Online in all seinen Farben sehen wollt, dann solltet ihr unbedingt an diesen Aktivitäten teilnehmen.

Einige der Aktivitäten wünschen wir uns auch für GTA 6.

Euer Lieblingsauto tunen

Warum ist das cool? Schon in der Story von GTA 5 stehen euch viele Autos zur Verfügung, die ihr frei nach euren Wünschen tunen könnt. Sei es Michaels Wagen oder die Karre seiner Frau, die ihr schon in einer der ersten Missionen optisch anpassen sollt.

GTA Online erweitert ständig seinen Fuhrpark und bringt euch jede Menge Sportwagen, Muscle-Cars, Motorräder und mehr zu den Autohändlern. Die schnellsten Autos 2020 aus GTA Online zeigen wir euch hier.

Weil die Auswahl so groß ist, sollte jeder von euch einen Favoriten finden. Ob das jetzt ein Supersportwagen ist, der an noble Ferraris erinnert oder ein getigerter Wüstenbuggy, mit dem ihr am Strand langbrettern wollt. Für jeden ist etwas dabei.

Ist der Hellblade ein Auto nach eurem Geschmack? Dann motzt ihn ganz nach euren Vorlieben auf

Und die Autos machen erst so richtig Spaß, wenn ihr beim Tuner in Los Santos Customs vorbeifahrt. Der ändert:

Motorhauben

Felgen

Schriftzüge

Hupen

Motor

Getriebe

Turbo

Waffen

Lackierungen

Spoiler und mehr

Mögt ihr es lieber ausgefallen? Wie wärs dann mit dem Benefactor Krieger? Einer der schnellsten und teuersten Wagen im Spiel

So designt ihr nach und nach euer Traumauto und könnt es dann in Missionen oder in der offenen Welt mit anderen Spielern nutzen. Bedenkt aber, dass ihr für manche Tuning-Teile wie den Turbo erst ein bestimmtes Level oder eine bestimmte Anzahl an Rennen absolviert haben müsst, um das freizuschalten.

Die 5 besten Fahrzeuge für Anfänger in GTA Online gibt’s hier.

Das Casino besuchen

Warum sollte man das tun? Das Casino ist wohl ein Traum für jeden, der auf Glücksspiele abfährt. In GTA Online findet ihr dort Einarmige Banditen, Pferderennen, Blackjack, Poker und mehr. Das lohnt sich also richtig, wenn ihr Gefallen an solchen Spielen habt. Gespielt wird mit der Ingame-Währung „Jetons“.

Aber auch für die Nicht-Spieler lohnt sich ein Besuch durchaus. Einmal am Tag erhaltet ihr:

1.000 Chips

1 kostenlosen Dreh am Glücksrad

Der tägliche Besuch lohnt sich also, um die Spielwährung aufzufüllen. Jetons lassen sich 1:1 in GTA-Dollar umtauschen. Beim kostenlosen Dreh am Glücksrad erwartet euch die Chance auf Geld, Jetons, Kleidung und sogar Supersportwagen. Sogar die seltensten Autos aus GTA Online gibts am Glücksrad.

Glücksrad in GTA Online: So gewinnt ihr angeblich immer das Auto

Weitere Tipps für Beginner – Was soll man beachten?

Darum geht es: GTA Online ist seit Release um einige tolle, komplexe Inhalte gereift. Das könnte als Anfänger überfordernd wirken. Eure ersten Schritte und wie ihr euren Charakter verbessert, zeigen wir euch in unseren 11 Tipps, die Anfänger in GTA Online zum Erfolg führen.

Schnell werdet ihr aber feststellen, dass es sich im Multiplayer von Grand Theft Auto V vor allem um eins dreht: Geld. Die grünen Scheinchen kann man auf viele verschiedene Arten beschaffen. Die Besten zeigen wir von MeinMMO euch in unseren 12 Wegen, um 2020 schnell viel Geld in GTA Online zu verdienen.

Habt ihr noch weitere Tipps für Anfänger in GTA Online? Dann schreibt sie uns doch gern in die Kommentare und helft damit der Community.