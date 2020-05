Eine Quelle behauptet, dass das neue kostenlose Spiel im Epic Games Store kein geringeres als GTA 5 Online wird. Was steckt dahinter?

Das ist neu: Die Webseite Gamepressure.com berichtet, dass man durch eine „verlässliche Quelle“ von dem nächsten kostenlosen Spiel im Epic Games Store erfahren habe.

Wer diese Quelle ist, wurde nicht verraten. Man schreibt dort nur, dass es sich um eine „anonyme aber sehr gut informierte Quelle“ handele.

Wie lange soll das Angebot gehen? Angeblich läuft der kostenlose Deal im Epic Games Store dann eine Woche lang. Also vom 14. Mai 2020 bis zu 21. Mai 2020.

Was steckt drin? Bei dem Deal soll es sich um die Vollversion von Grand Theft Auto 5 handeln. Laut Bericht ist es die Premium-Version. Die bringt das Offline-Spiel und auch Zugang zum Online-Modus.

Mit der Premium-Edition erhaltet ihr Waffen, Fahrzeuge und mehr im Wert von 9.000.000 GTA$. Dazu gibt es eine weitere Million GTA-Dollar als Cash für den Online-Modus geschenkt.

GTA 5 Online kostenlos – Kann das sein?

Das spricht dafür: GTA 5 war bis vor wenigen Tagen noch Teil des Xbox Game Pass. Gut möglich also, dass Rockstar Games seine Community noch weiter vergrößern will und sich hier die Gelegenheit im Epic Games Store schnappt.

Regelmäßig rotieren im Epic Games Store Spiele, die ihr kostenlos herunterladen könnt.

Kaum wer mochte den Epic Games Store – aber der läuft gut

Grand Theft Auto 5 kostet gerade auf Steam 29,99 €, ist aber in Sales regelmäßig für die Hälfte, also etwa 15 € zu haben.

Indem man das Spiel verschenkt, verliert man zwar Umsatz bei den direkten Verkäufen, hat aber auch wieder mehr Spieler im Boot, die potenziell von Mikrotransaktionen im Online-Modus Gebrauch machen.

Was spricht dagegen? Bei anonymen Insider-Berichten sollte man immer vorsichtig sein. Man weiß nie, ob das alles stimmt. Da sich hier kein namhafter Leaker zu Wort meldet, der beim Datamining auf etwas gestoßen ist, genießen wir die anonyme Quelle mit Vorsicht.

Ob sich dieser Insider-Bericht letztendlich als die Wahrheit herausstellt, sehen wir dann morgen, am 14. Mai 2020. Dann schaltet Epic Games wieder ein neues kostenloses Spiel im Store frei.

Das müsst ihr zu GTA 5 wissen

Neu im Spiel? Fangt ihr durch das kostenlose Angebot neu bei GTA 5 Online an, dann versorgen wir euch mit den wichtigsten Tipps und Hilfen dazu. Denn seit Release hat sich einiges im Spiel getan.

Wenn ihr dann die Grundlagen drauf habt und euch in der Online-Welt einlebt, dann folgt noch unserem Geld-Guide, um euer Imperium aufzubauen. 12 Wege, um in GTA Online 2020 schnell viel Geld zu verdienen.

Mit all diesen Tipps dürftet ihr in der Online-Welt gar keine Probleme mehr haben. Doch ignoriert nicht den Singleplayer von GTA 5. Hier warten mehrere Stunden Story und viele Missionen auf euch, in denen ihr die Protagonisten Michael, Franklin und Trevor in den verrücktesten Situationen steuert.