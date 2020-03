Wer jetzt den Game Pass testet, kann echt gute Spiele für 1 Euro zocken

In Microsofts „Xbox Game Pass“ stecken für 1 Euro richtig gute Xbox und PC-Spiele. Wir zeigen euch hier ein paar Game-Highlights, die euch da erwarten.

Durch den Xbox Game Pass kommt ihr an ziemlich viele Spiele, die viele Spieler top bewertet haben. Falls ihr noch unentschlossen seid, ob sich ein Kauf lohnt, könnt ihr das Abo gerade günstig testen.

Das Besondere an dem Pass ist, dass ihr für einen niedrigen Preis hochkarätige Games, teilweise direkt zu deren Release, zocken könnt.

Was ist der Xbox Game Pass?

Ein Abo, das euch zu einem niedrigen Preis eine große Auswahl an Spielen zum Download auf Xbox und teilweise auf dem PC anbietet

Im Xbox Game Pass findet ihr gerade über 200 Titel

Ständig werden der Bibliothek neue Games hinzugefügt

Der Pass kann gerade für 1 Euro getestet werden

Diese Spiele findet ihr im Xbox Game Pass für PC und Xbox

So haben wir die Spiele in dieser Liste ausgewählt: Wir zeigen euch hier nur Spiele, die im Microsoft-Store eine Bewertung von mindestens 4 von 5 Sternen haben. Die Auswahl ist dann trotzdem immer noch riesig.

Deswegen haben wir uns bei dieser Auswahl auf Spiele beschränkt, die der Autor des Textes euch persönlich empfiehlt. Wir erklären bei jedem Spiel, für welchen Spieler es geeignet ist und warum es sich in unserer Empfehlung befindet.

Ori and the Will of the Wisps – Für Xbox und PC

Was ist das für ein Spiel? In diesem Action Jump’n’Run spielt ihr den kleinen Waldgeist Ori in einer exotischen Welt voller Abenteuer. Dabei handelt es sich um die Fortsetzung des beliebten „Ori and the Blind Forest“. Das Spiel besticht neben seinen Rätseln mit einer beeindruckenden Story, die durch eine schöne Grafik und einen gefühlvollen Soundtrack in Szene gesetzt wird.

Für wen eignet sich das? Alle, die gern Rätsel lösen und sich in Jump’n’Runs wohlfühlen, sollten Ori and the Will of the Wisps ausprobieren. Wenn ihr dabei nicht einfach stumpf die Level durchholzen, sondern euch in eine Geschichte einfühlen wollt, ist das umso besser.

Wie wird es bewertet? Im Microsoft Store hat Ori and the Will of the Wisps ein Rating von 4,5 von 5 Sternen bei 214 Bewertungen.

Warum empfehlen wir das? Bereits der Vorgänger aus 2015, Ori and the Blind Forest, ist im Game Pass zu finden. Der steht auf Metacritic bei 88 Punkten. The Will of the Wisps erreicht auf Metacritic sogar 90 Punkte. Hier habt ihr also gleich zwei beliebte Titel, die ihr hintereinander spielen könnt. Die GameStar spricht im Test von einem „Kunstwerk“, das ihr spielen „müsst“.

The Outer Worlds – Für Xbox und PC

Was ist das für ein Spiel? In The Outer Worlds taucht ihr in ein Singleplayer-RPG ab, das euch in einem weltraumigen Sci-Fi-Setting begrüßt. Wer bei den ersten Bildern denkt „Das ist doch Fallout im Weltraum“, liegt damit gar nicht so verkehrt. Naja, zumindest gibt es Ähnlichkeiten wie Multiple-Choice-Antworten in Dialogen und tiefschwarzen Humor. Außerdem könnt ihr bei vielen Quests den Ausgang selbst bestimmen, was für einen hohen Wiederspielwert spricht.

Besonders ist auch, dass euer Charakter „Schwächen“ hat. Wer eine Schwäche auswählt, kann auch einen weiteren Vorteil nutzen. Die Entwickler von Outer Worlds baten ihre Community, mit den Dissen zu Fallout 76 aufzuhören.

Für wen eignet sich das? Für Spieler, die gern im Sci-Fi-Universum unterwegs sind und schon eine Liebe für Fallout entwickelten.

Wie wird es bewertet? Im Microsoft Store hat The Outer Worlds ein Rating von 4,5 von 5 Sternen bei 224 Bewertungen.

Warum empfehlen wir das? Dieses RPG ist trotz seiner Fallout-Ähnlichkeiten anders und einen Blick von jedem RPG-Fan wert. Mit einem Score von 88 Punkten auf Metacritic wird es auch von Kritikern gelobt. GamesSpot.com sagt: „The Outer Worlds ist durchweg überzeugend und ein hervorragendes Beispiel dafür, wie man ein traditionelles RPG in einer modernen Erfahrung umsetzen kann“

Gears 5 – Für Xbox und PC

Was ist das für ein Spiel? Gears 5 ist ein hübscher Third-Person-Shooter, der euch eine Vielfalt von Waffen in die Hand drückt. In der Kampagne rettet ihr die Welt, die am Abgrund steht. Hinzu kommen Open-World-Bereiche und RPG-Elemente. Für Abwechslung sorgen Spielmodi wie Versus oder Flucht. Wer mit seinen Freunden zocken will, kann das mit 3 Mann im Koop.

Für wen eignet sich das? Fans der Gears-Reihe und generell von Third-Person-Shootern werden hier bedient. Außerdem solltet ihr nicht allergisch auf Gewalt- und Blut-Szenen reagieren, denn davon gibt es viel. Sogar der große Twitch-Streamer DrDisrespect mag Gears 5.

Wie wird es bewertet? Im Microsoft Store erreicht Gears 5 ein Rating von 4,5 von 5 Sternen bei 788 Bewertungen.

Warum empfehlen wir das? Der Shooter wird für seine hübschen Level und die tolle Grafik mit dem Blick fürs Detail gelobt. Die Kampagne eignet sich für Solo-Spieler, die gern 10 Stunden im Alleingang ballern. Im 3er Koop-Modus kann man jetzt super einen Shooter mit Freunden genießen. Im Test der GamePro bewertet man Gears 5 als „hervorragendes Action-Spiel mit enorm hohen Schauwert“.

Life is Strange 2 – Für Xbox

Was ist das für ein Spiel? Der zweite Teil von Life is Strange fokussiert sich, wie auch Part 1, auf eine packende Story. Genau in dieser müsst ihr schwierige Entscheidungen treffen, die sich aufs Spiel auswirken. Nach einem tragischen Ereignis, gleich zu Beginn der Story, flüchtet ihr vor der Polizei. Es sind die starke Erzählkunst und die gemalten Grafiken, die zusammen mit dem Soundtrack für ein einzigartiges Story-Erlebnis sorgen.

Für wen eignet sich das? Fans von Story-Spielen, die gern durch erzählte Storys in eine andere Welt abtauchen wollen, fühlen sich in Life is Strange 2 wohl.

Wie wird es bewertet? Im Microsoft Store erreicht Life is Strange 2 ein Rating von 4 von 5 Sternen bei 71 Bewertungen.

Warum empfehlen wir das? Durch die tolle Atmosphäre, die in Life is Strange 2 zustande kommt, kann man voll in die Story abtauchen. Ein Spiel, das wir jedem ans Herz legen wollen, der entscheidend in eine Story eingreifen will und seine Aktionen gleich spürt. Beim Spielen kann man sich schnell mit den Charakteren der Story identifizieren und richtig mitfühlen, was in der herzzerreißenden Geschichte passiert.

Halo: The Master Chief Collection – Für Xbox

Was ist das für ein Spiel? Für Xbox-Fans ist die Halo-Serie quasi ein Muss. In dieser Sammlung findet ihr die Neuauflagen von Halo 2: Anniversary und Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 3 und Halo 4. Lasst euch durch die Geschichte des Kulthelden „Master Chief“ führen.

Den Anfang machen die wagemutigen Noblen Sechs in Halo: Reach und den Abschluss zeigt der Aufstieg eines neuen Feindes in Halo 4. Euch erwarten eine große Kampagne und über 140 Mehrspieler-Maps.

Für wen eignet sich das? Halo-Fans oder generell Shooter-Fans sollten sich die Halo-Games ansehen.

Wie wird es bewertet? Im Microsoft Store erreicht Halo: The Master Chief Collection ein Rating von 4,0 von 5 Sternen bei 52 Bewertungen.

Warum empfehlen wir das? Die Halo-Reihe ist einfach Kult der Videospiele und muss von jedem zumindest mal ausprobiert werden. Auf Steam sind 91 % der über 70.000 Bewertungen positiv. Spieler loben das als „eine der besten Spieleserien“, „eine spannend inszenierte Geschichte“ und vergeben „10 von 10 Punkte“.

The Witcher 3: Wild Hunt – Für Xbox

Was ist das für ein Spiel? Wenn ihr bisher noch nichts über The Witch 3: Wild Hunt gehört habt, hattet ihr in den letzten Jahren vermutlich die Scheuklappen auf und seid sogar der Netflix-Serie zum Witcher entkommen. Dieses Open-World-RPG bietet euch locker 100 Stunden Spielzeit, die mit einer epischen Story und vielen Nebenquests geladen ist. Doch keine Sorge, denn Langeweile kommt beim Questen nicht auf. Dafür sorgen die besonderen Begegnungen, die mit den Aufgaben verbunden sind.

Das Gute: Ihr müsst vorher kein anderes Witcher-Spiel gezockt haben, um euch in Wild Hunt zurechtzufinden.

Für wen eignet sich das? Für Fans der Netflix-Serie, die noch mehr Zeit mit Geralt verbringen wollen, genau das Richtige. Wenn ihr außerdem gern Quests löst, Monster jagt, mit Schwertern kämpft und Zauber wirkt, solltet ihr hier richtig sein.

Wie wird es bewertet? Im Microsoft Store erreicht The Witcher 3: Wild Hunt 4,5 von 5 Sternen bei 761 Bewertungen.

Warum empfehlen wir das? The Witcher: Wild Hunt kann man gepflegt auf den Stapel „Spiele, die man unbedingt erlebt haben muss“ legen. Mit seiner grandiosen Story fesselt der Titel euch und gibt euch nur widerwillig wieder her – und das ist toll!

Batman: Arkham Knight – Für Xbox

Was ist das für ein Spiel? Euch erwartet in diesem Teil der Batman-Serie nicht nur das die einzigartige Variante des Batmobils für Rennen und Fahrzeugkämpfe, nein, auch eine große Open World will von euch in diesem Adventure erkundet werden. Immer wieder laufen euch dabei Gegner über den Weg, die ihr plattmacht. Hier und da stößt ihr auf ein Puzzle, das eure grauen Zellen bemüht.

Für wen eignet sich das? Spieler, die Batman und dessen Story lieben und erleben wollen, wie diese im Videospiel umgesetzt werden.

Wie wird es bewertet? Im Microsoft Store erreicht Batman: Arkham Knight aktuell 4,5 von 5 Sternen bei 273 Bewertungen.

Warum empfehlen wir das? Für jeden Batman-Fan, und jeden, der es noch werden will, wohl ein Muss. Denn hier merkt man laut Kai Schmidt im GamePro-Test, dass „dass hier echte Fans am Werk waren, die es meisterlich verstehen, eine packende und zuweilen sehr dramatische Geschichte um den Comichelden zu stricken.“ Auf Steam verteilen von über 28.000 Bewertungen 82 % einen Daumen nach oben.

Forza Horizon 4 – Für Xbox und PC

Was ist das für ein Spiel? Forza Horizon 4 ist ein Rennspiel, das euch eine große offene Welt bietet, die an England erinnert. Wie ihr schon im Trailer erkennen könnt, legt Forza Horizon 4 viel wert auf eine beeindruckende Grafik, die auf verschiedenen Strecken erlebt. Die Rennen laufen während verschiedener Jahreszeiten, auf die ihr auch mit ihren Vor- und Nachteilen einstellen müsst. Von Minicooper bis zum Supersportwagen habt ihr in verschiedenen Fahrzeugklassen viel Auswahl.

Für wen eignet sich das? Renn-Fans, die sich gern mit anderen Spielern oder gegen Computer auf verschiedenen Strecken messen wollen und Tuning-Freunde, die gern ihren eigenen Wagen aufmotzen wollen, haben hier viel Spaß.

Den Forza-Trailer hat ein talentierter Spieler in GTA 5 nachgestellt.

Wie wird es bewertet? Im Microsoft Store erzielt Forza Horizon 4 ganze 5 Sterne bei über 6600 Bewertungen.

Warum empfehlen wir das? Es gibt vergleichsweise wenig Rennspiele, die mit ihrer großen Spielwelt glänzen und dabei noch so eine überragende Grafik abliefern. Jedem Auto-Fan legen wir ans Herz, in Forza Horizon 4 reinzuschnuppern und von den vielen Angeboten gebrauch zu machen, die euch geboten werden.

Monster Hunter: World – Für Xbox

Was ist das für ein Spiel? Lust, auch mit riesigen Waffen, durch weitläufige Gebiete zu prügeln und dabei den Kampf gegen gigantische Monster anzutreten? Dann nichts wie rein ins Action-RPG. Ob alleine oder mit einer Gruppe aus bis zu vier Spieler – Verbessert eure Skills und findet die Schwachpunkte der Monster, um diese schnell niederzustrecken. Seid ihr flink, nutzt ihr außerdem noch eure Umgebung zum Vorteil.

Für wen eignet sich das? Jeder, der gern in eine tiefe Charakter-Entwicklung abtauchen möchte und gern neue Builds für seine Abenteuer ausprobiert, wird bei Monster Hunter: World gut bedient.

Wie wird es bewertet? Im Microsoft Store erreicht Monster Hunter: World 4 von 5 Sternen bei 229 Bewertungen.

Startet ihr jetzt mit Monster Hunter: World? 13 Tipps, die ihr vor dem Start kennen solltet.

Warum empfehlen wir das? Monster Hunter: World empfiehlt sich super als Spiel, in das ihr zusammen mit Freunden Stunden an Spielzeit stecken könnt. Gemeinsam feilt ihr an euren Builds und Taktiken, die Monster zu killen und habt im Koop super Erfolgserlebnisse. Außerdem wird das Spiel auch jetzt noch mit Addons und neuen Monstern weiterentwickelt. Sogar auf Steam schaffte es MHW kürzlich in die Top-10.

Quantum Break – Für Xbox

Was ist das für ein Spiel? Erstmal klingt Quantum Break nach einem typischen 3rd-Person-Shooter: Ihr habt Waffen, könnt euch hinter Objekten in der Umgebung verschanzen und aus der Deckung auf böse Leute schießen. Doch der Shooter erzählt eine spannende Geschichte, die durch eure Taten beeinflusst wird. Alle paar Stunden wird das Action-Geschehen durch einen Fernsehserien-Einspieler unterbrochen, der gerne mal 20 Minuten dauert – dort seht ihr, wie sich eure Taten auswirken.

Für wen eignet sich das? Spieler, die mal eine andere Art eines Shooters ausprobieren wollen. Ihr müsst außerdem Wert auf eine dynamische Story legen, damit euch die langen Einspieler nicht nerven.

Wie wird es bewertet? Im Microsoft Store erreicht Quantum Break 4 von 5 Sternen bei 525 Bewertungen.

Warum empfehlen wir das? Weil Quantum Break mal etwas anderes probiert legen wir euch das Spiel ans Herz, wenn ihr auf Serien und Shooter zugleich steht. Die Filmreifen Inszenierungen und die Schauspieler werden von Spielern auf Steam gelobt – Der Titel erreicht bei über 10.000 Bewertungen 85 % Daumen hoch. Im Test der GamePro schreibt Mirco Kämpfer, dass die profilstarken Charaktere und die cool gemachte Live-Action-Serie besonders spannend sind. „Nach jedem Kapitel habe ich einer neuen Episode regelrecht entgegengefiebert, um zu erfahren, wie es weitergeht.“

Dishonored 2 – Für Xbox und PC

Was ist das für ein Spiel? Bereit, in der Ego-Perspektive einen übernatürlichen Assassinen zu spielen? Dann ab mit euch in das Stealth-Abenteuer Dishonored 2. Ihr spielt als Kaiserin oder als Schutzherr – beide mit unterschiedenlichen, übermächtigen Skills – und begebt euch in die Küstenstadt Karnaca. Dort sollt ihr dafür sorgen, dass die Kaiserin zurück auf ihren Thron darf. Euren Assassinen könnt ihr mit Talenten eurem Spielstil anpassen.

Für wen eignet sich das? Für Fans der First-Person-Sicht, die gerne im Spielstil kreativ sind und sich an allerlei Gameplay-Spielzeug bedienen wollen.

Wie wird es bewertet? Im Microsoft Store erreicht Dishonored 2 aktuell 4,5 von 5 Sternen bei 179 Bewertungen.

Warum empfehlen wir das? Wer Stealth-Spiele liebt, der kommt an Dishonored 2 einfach nicht vorbei. Das sagen die 81 % positiven Stimmen der über 18.000 Bewertungen und auch der Metascore von 88 Punkten. Ja, Metacritiv zeichnet es sogar als „Must Play“ aus. Im Test der GameStar schreibt Michael Graf: „Dishonored 2 ist eines dieser seltenen Spiele, die mit jedem Schritt besser werden“

Sea of Thieves – Für Xbox und PC

Was ist das für ein Spiel? In Sea of Thieves erlebt ihr alleine oder mit Freunden Piraten-Abenteuer in wunderschöner Grafik. Setzt die Segel, dreht diese in den Wind und dreht das Ruder in Fahrtrichtung auf die Insel, wo ihr euren Schatz sucht. Aufträge dafür erhaltet ihr von Händlern auf den großen Inseln. Da sollt ihr Kisten ausbuddeln oder Tiere einfangen.

Wer auf Gruppen-Inhalte steht, kann sich auch an Raids beteiligen. Die Kämpfe gegen andere Spieler finden mit Schusswaffen wie Gewehren oder Pistolen, Schwertern oder mit Kanonenkugeln statt. Verschiedene PvE-Events erzählen euch dabei sogar eine Story.

Für wen eignet sich das? Spieler, die gern mit Freunden zusammen auf ein Abenteuer mit PvPvE Inhalten gehen und das Meer lieben.

Wie wird es bewertet? Im Microsoft Store wird die Anniversary Edition von Sea of Thieves mit 3,5 von 5 Sternen bewertet. Das ergeben 280 Ratings.

Warum empfehlen wir das? Obwohl diese Liste eigentlich Spiele empfehlen soll, die mindesten 4 Sterne als Bewertung haben, ist Sea of Thieves in der aktuellen Situation von Quarantäne ein empfehlenswertes Spiel. Zusammen mit Freunden erlebt ihr auf hoher See so viel Spaß, dass ihr fast die Umstände des Corona-Virus vergesst. Gerade Koop-Spiele sind in dieser Zeit wertvoll, wenn man seine Freunde vermisst. Dann mit ihnen in See zu stechen, Skelette zu bekämpfen und andere Piraten um ihre wertvollen Schätze zu bringen, kann richtig gute Stimmung bringen. Sea of Thieves gehört zu unseren besten Segel- und Piraten-MMOs im Jahr 2020.

Diese Spiele im Xbox Game Pass lohnen sich außerdem:

Yakuza 0 mit einer 4-Sterne-Bewertung im Microsoft Store

The Surge 2 mit einer 4,5-Sterne Bewertung im Microsoft Store

Frostpunk mit einer 4,5-Sterne Bewertung im Microsoft Store

Two Point Hospital mit einer 3,5-Sterne Bewertung im Microsoft Store

Kingdom Hearts III mit einer 4-Sterne Bewertung im Microsoft Store

DOOM mit einer 4,5-Sterne Bewertung im Microsoft Store

Fallout 4 mit einer 4,5-Sterne Bewertung im Microsoft Store

Dead by Daylight mit einer 3-Sterne Bewertung im Microsoft Store

Metro Exodus mit einer 3,5-Sterne Bewertung im Microsoft Store

GTA 5 mit einer 3,5-Sterne Bewertung im Microsoft Store

Minecraft mit einer 4,5-Sterne Bewertung im Microsoft Store

PUBG mit einer 2,5-Sterne Bewertung im Microsoft Store

A Plague Tale mit einer 4,5-Sterne Bewertung im Microsoft Store

ARK Survival Evolved mit einer 3-Sterne Bewertung im Microsoft Store

Die vollständige Liste der Spiele im Game Pass findet ihr auf der Webseite von Xbox.com.

Welche „Game Pass“-Abos gibt es – Wo kauft man die?

Welche Abos gibt es? Den Xbox Game Pass gibt es für

die Konsole

den PC

für Konsole und PC als ultimate Version

Was sind die Unterschiede? Die Konsolen- und PC-Versionen des Xbox Game Pass bieten euch ähnliche Vorteile, nur für unterschiedliche Plattformen. Dazu zählt

Unbegrenzter Zugriff auf über 100 hochwertige Spiele

„Xbox Game Studio“-Titel am selben Tag wie zur Veröffentlichung spielen

Exklusive Mitgliederrabatte und -Angebote

In der Ultimate-Version erhaltet ihr die PC-Spiele, die Xbox-Spiele und dazu auch noch Live-Gold. Wer also eine Konsole und einen PC besitzt und auf beiden Geräten die Vorteile des Game Passes nutzen möchte, ist mit der Ultimate-Version gut bedient.

Den ersten Monat Ultimate-Game-Pass gibt es für 1€, danach kostet jeder Monat 12,99 €. Hier könnt ihr den Xbox Game Pass Ultimate kaufen (via Microsoft.com)

Wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid und diese Spiele zocken wollt, dann könnt ihr das bald auch auf noch stärkerer Hardware. Alles, was wir zum Release, Spielen und technischen Daten rund um die neue Xbox Series X wissen.