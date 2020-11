Außerdem beobachten Spieler in GTA Online neue Hinweise zum größten Updater aller Zeiten. Geheimnisvolle Leichen werden an den Strand gespült.

Der Autarch kann allein mit seiner höchstgeschwindigkeit nicht glänzen, denn die liegt bei umgerechnet 202 km/h (das ist nicht die Anzeige im Spiel, sondern gemessene Zeit und Strecke). Doch durch seine starke Traktion erzielt der Wagen gute Rundenzeiten. In unserer Liste der schnellsten Autos 2020 in GTA Online liegt der Autarch nach Rundenzeiten auf Platz 14. Noch vor dem Zorrusso und dem Deveste Eight.

Wie schnell ist der Wagen? Die Schnelligkeit von Autos in GTA Online kann man in zwei Kategorien einteilen. Die reine Höchstgeschwindigkeit und die schnellsten Rundenzeiten.

In GTA Online ist eine neue Bonuswoche gestartet. Die bringt den Autarch aufs Podium im Casino. Dazu gibt wieder dreifache GTA-Dollar in bestimmten Aktivitäten.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 1 + sieben =

Insert

You are going to send email to