Ihr wollt die Elite-Challenge im Cayo-Perico-Heist bei GTA Online bestehen? In diesem Video lernt ihr, wie das laufen muss. So schafft ihr die Challenge auch auf der höchsten Schwierigkeit im Hard Mode.

Um was geht es? In GTA 5 Online wurde im Dezember 2020 der Heist „Cayo Perico“ eröffnet. Der findet auf einer extra Insel statt – einer Map-Erweiterung für den Online-Modus. Der Raubüberfall ist bis dato der lukrativste und deshalb bei Spielern sehr begehrt. Eine höhere Schwierigkeit belohnt die Teilnehmer mit einer höheren Ausbeute, also noch mehr Geld.

Wer mit der Herausforderung bisher überfordert war, kann sich jetzt die Herangehensweise im Video von GTA Series ansehen. Die Spieler knacken den Überfall mit der Elite-Challenge im Hard Mode.

Niemand stirbt

Der Heist wurde in 6 Minuten und 46 Sekunden abgeschlossen (max. 15 Minuten Zeit)

Keiner der Hacks schlug fehl

Alle Beutetaschen waren voll

Elite-Challenge für Cayo Perico

So wirds gemacht: Das Video hat eine Länge von 9 Minuten und 52 Sekunden und zeigt das komplette Heist-Finale. In den Setup-Einstellungen werden folgende Inhalte aktiviert:

Approach Vehicle: Kosatka

Infiltration Point: Drainage Tunnel

Compound Entry Point: Drainage Tunnel

Escape Point: Main Dock

Time of Day: Day

Los geht es durch das Wasser vorbei an den schwimmenden Unterwasserminen. Das Gitter im Abwasserkanal wird aufgebraten und damit findet ihr schließlich einen Weg auf die Insel. Ihr spawnt dann mitten auf dem Anwesen, das ihr ausrauben sollt.

Ausgestattet mit schallgedämpften Pistolen werden die Bodyguards ausgeschaltet, die rund um das Gebäude und darin Patrouille laufen. Dadurch erhaltet ihr wichtige Schlüssel und Karten, um Zugang zur Beute zu erhalten.

Zwischendurch gibt es immer wieder Situationen, wo ihr als Team gleichzeitig zwei Schlüsselkarten einschieben müsst. Diese Mechanik gab es auch schon im Casino-Heist von GTA Online.

Habt ihr die Beute zusammen, fahrt ihr mit den bereitgestellten Fahrzeugen wie Jeeps und Motorrädern zum Wasser und taucht dort unter. El Rubio sucht in der Zeit per Helikopter nach euch.

So reagieren die Spieler: Auf YouTube ist das Video beliebt und sammelte schon in wenigen Tagen über 150.000 Aufruft. Die Videos von GTA Series sind in der Community allgemein beliebt. Sie bieten gute Hilfen bei Challenges und allen Heists in GTA Online.

In den Kommentaren auf YouTube liest man:

„Die vier Profis schlagen wieder zu“

„Mann, die lassen es so einfach aussehen, während es mit Randoms Chaos ist“

„Das Einzige, was ich ändern würde, wäre den Fahrer eines Boots zu erschießen und dann damit wegzufahren“

„Ich wusste die ganze Zeit nicht, dass man einfach über die Klippe fahren und dann wegschwimmen kann“

Habt ihr weitere Tipps für den Heist? Dann schreibt sie uns doch gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und teilt sie mit den anderen Spielern. Mit diesem Trick erleichtern Spieler sich eine Setup-Mission für den Cayo-Perico-Heist.