In GTA 5 Online könnt ihr den Cayo-Perico-Heist spielen. Das kann jedoch nicht ganz einfach sein. Mit der richtigen Ausrüstung und Vorbereitung erleichtert ihr euch den Job. Eine Karte zeigt euch, wo ihr alle wichtigen Zugangspunkte und Ausrüstung findet.

Update vom 26. November 2026: Der Artikel wurde geprüft und strukturell leicht angepasst.

Das ist der Heist: Beim Cayo-Perico-Heist geht es darum, dass ihr auf die neue Insel schleicht und dort Informationen sammelt, um wichtige Dokumente von „El Rubio“ zu stehlen.

Je gründlicher ihr die Insel erforscht, desto einfacher wird der eigentliche Einbruch im Heist-Finale. Deshalb ist es wichtig, dass ihr euch genügend darauf vorbereitet und so viele Informationen wie möglich sammelt.

Der Spieler FeeneyMemey hat auf Reddit eine Map geteilt, die euch alle Zugangspunkte, Ausrüstungen und Fluchtmöglichkeiten zeigt:

Darum solltet ihr diese Map nutzen: Eine gute Vorbereitung für den Heist wird euch nicht nur den Job erleichtern, sondern sich auch auf eure Bezahlung auswirken. Wenn ihr nämlich gut vorbereitet seid, könnt ihr mehr Beute stehlen und so den Gewinn erhöhen.

Auf der Map, die von FenneyMemey erstellt wurde, habt ihr eine Übersicht, wo sich wichtige Punkte auf der Map befinden. Hier seht ihr Dinge wie:

Rot: Wachen und Kameras, die ihr umgehen sollt

Lila: Zugangspunkte, damit ihr einfacher zum Anwesen kommt

Hellblau: Fluchtpunkte, damit ihr mit eurer Beute so schnell wie möglich fliehen könnt

Gelb: Wachen-Uniformen, damit ihr euch unter die Leute mischen könnt und nicht auffallt

Grün: Greifhaken, um leichter Wände hochzuklettern

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Wenn ihr also diese Map für eure Vorbereitung nehmt und viel Zeit investiert, wird das Heist-Finale einfacher zu bewältigen sein. Außerdem könnt ihr damit euren Gewinn deutlich erhöhen und sogar mehr als 4 Millionen GTA-Dollar rausholen.

Bedenkt aber, dass die Gegenstände nicht immer spawnen. Ihr solltet die markierten Orte aber trotzdem immer im Auge behalten, damit ihr so viele Vorbereitungen, wie möglich abschließt.

Eine gründliche Durchsuchung der Insel Cayo Perico kann sich zusätzlich für euch lohnen, wenn ihr auf der Suche nach neuen Waffen seid. Mit dem Update kamen 3 neuen Knarren dazu, doch ihr findet diese nur auf der Insel, wenn ihr den Heist spielt. Wie ihr diese finden und freischalten könnt, haben wir euch in einem Guide zusammengefasst.