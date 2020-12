Der Cayo-Perico-Heist lohnt sich nicht nur für die neuen coolen Waffen. Die Bezahlung des Jobs ist dort so hoch, wie niemals zuvor . Ein Ausflug auf die Insel könnte sich also ziemlich für euch lohnen.

Habt ihr alle diese Schritte ausgeführt und euch die Waffen gekauft, könnt ihr sie gegen andere Spieler verwenden. Am Anfang werden diese wohl selten sein, da sie nicht einfach zu kriegen sind. Falls ihr euch also beeilt, könnt ihr wohl noch eine Weile damit prahlen.

Die Perico Pistole befindet sich aber in einer Schublade, die ihr nur mit einem Schlüssel öffnen könnt. Den Schlüssel findet ihr in Los Santos, könnt euch aber nur auf die Suche machen, wenn das Event für euch freigeschaltet wird.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Das ist gerade los in GTA Online: Am 15. Dezember wurde das „größte Update aller Zeiten“ aufgespielt. Dieses brachte den neuen Cayo-Perico-Heist , neue Fahrzeuge und 3 neue Waffen.

