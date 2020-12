Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Nach Abschluss der Mission müsst ihr acht Stunden warten (Echtzeit, nicht Spielzeit). Dann ruft euch Dave erneut an. Nach allen drei Anfragen ruft euch Dave erneut an und schenkt euch als Belohnung sein Auto.

Nach dem Abschluss des Heists bleibt ihr in der Online-Sitzung und wartet darauf, dass Dave euch anruft. Nehmt die Anfrage für die DJ-Mission bei ihm dann am Handy an.

Durch das neue Cayo-Perico-Heist-Update kam das Auto ins Spiel. Ihr könnt den Wagen in gewöhnlicher Optik auch beim Händler kaufen. Wie ihr die besondere Optik mit bunten Blumen und „Love“-Schriftzug freischaltet, verrät euch MeinMMO in diesem Guide.

Was ist das für ein Auto? Der Käfer mit den bunten Aufdrucken ist ein Bürgerfahrzeug Weevil. Optisch erinnert der Wagen klar an ein altes Modell des VW Käfer.

In GTA Online könnt ihr ein verrücktes Hippie-Auto von English Dave freischalten. Das ist ein BF Weevil. Wir zeigen euch, was ihr dafür tun müsst.

