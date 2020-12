Gewöhnlich kostet das Fahrzeug 610.000 GTA-Dollar. Doch gerade erhaltet ihr es im Angebot kostenlos. Wie lange das Geschenk-Angebot in GTA 5 Online anhält, ist unklar. Schnappt euch den Wagen deshalb so schnell, wie es geht. Wir zeigen euch, wie ihr das Geschenk abholt.

Was ist los in GTA Online? Am 22. Dezember 2020, startete das Weihnachts-Event im Spiel. In den nächsten Tagen erwarten euch Boni im Spiel und dazu festlich geschmückte Apartments und Büros.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. − 3 = vier

Insert

You are going to send email to