Gespannt warten die Spieler auf den Schnee 2020 in GTA Online. Wenn es schneit, wird die ganze Online-Welt weiß und lädt zum Driften ein. Was erwartet euch noch zu Weihnachten?

Was ist besonders am Schneefall? Jedes Jahr zur Weihnachtszeit aktivieren die Entwickler von GTA Online den Schneefall. Überall auf der Karte schneit es dann. Die Straßen von Los Santos färben sich weiß und werden rutschig.

Genau richtig, um über die Feiertage jede Menge Spaß im Spiel zu erleben. Wir zeigen euch, was wir schon zum Schnee und Weihnachten 2020 in GTA Online wissen.

Wann startet der Schnee 2020?

So lief es bisher: In den letzten Jahren startete der Schneefall in GTA Online zwei bis vier Tage vor Heiligabend.

Das erwartet man für 2020: Spätestens ab dem 22. Dezember 2020 rechnen wir mit dem Schneefall in GTA Online. So würden die Entwickler ihrer Linie treu bleiben. Bedenkt, dass das bisher nur eine Einschätzung ist. Eine offizielle Bestätigung seitens Rockstar Games gab es bisher nicht.

Der Schnee auf den Straßen lädt zum Driften ein

Welche Inhalte kommen zu Weihnachten 2020?

Was passiert da noch? In den vergangenen Jahren schmückte das Weihnachtsupdate in GTA Online die Wohnungen und Büros der Spieler. Im CEO-Büro fand man einen großen, geschmückten Tannenbaum vor. Auch die Garagen wurden festlich hergerichtet.

Es ist davon auszugehen, dass dieses Schmücken auch im Jahr 2020 wieder ein Teil von GTA Online wird.

Dazu gab es in den letzten Jahren immer wieder bestimmte Login-Boni, wenn man sich über die Feiertage im Spiel einloggte.

Im letzten Jahr verschenkten die Entwickler einen Minipanzer an die Spieler.

Das Fahrzeug-Geschenk im Jahr 2020 wurde bereits an die Spieler verteilt. Man rechnet mit weiteren Login-Boni, wenn man sich am 24., 25. und 26. Dezember in die Online-Welt einloggt. Wie genau diese aussehen, ist aber noch unbekannt.

Im Jahr 2016 gab es ein Feuerwerkabschussgerät und festliche Klamotten

Zeitgleich war es in den letzten Jahren auch möglich, den Schnee auf der Straße aufzusammeln und daraus Schneebälle zu formen. Eine Schneeballschlacht in GTA Online sollte jeder mal mitmachen.

Freut ihr euch schon auf den Schnee in GTA Online? Was werdet ihr als erstes auf den verschneiten Straßen machen? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.