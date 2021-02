In GTA Online können Spieler JP sammeln. Doch was ist das überhaupt und was bringen JP? MeinMMO erklärt euch, was es damit auf sich hat.

Was sind JP? JP steht für „Job Points“. Diese Punkte bekommt ihr, wenn ihr in GTA Online Jobs in einer Playlist-Sitzung erledigt. Egal ob ihr ein Deathmatch, ein Rennen oder irgendeine andere Aktivitäten abschließt, am Ende einer solchen Runde erhaltet ihr eine gewisse Menge an Job-Punkten.

Wie viele Punkte ihr bekommt, hängt dabei von eurer Leistung ab. Habt ihr also am Ende eines Rennens auf Platz 1 angeschlossen, oder ein Deathmatch für euch entschieden, gibt es mehr Punkte.

Was ist eine Playlist? In einer Playlist erleidigt ihr eine bestimmte Liste an Jobs hintereinander. Das können fünf Stunt-Rennen sein, acht Zeitrennen und so weiter. Playlists können von Spielern selbst erstellt werden, oder aus zufälligen Jobs bestehen.

JP zeigen, wie gut ihr in einer Playlist seid

Was bringen Job-Punkte? In erster Linie zeigen Job-Punkte einfach, wie gut ihr in einer Playlist-Sitzung seid. In einem Rennen und Deathmatches heißt das beispielsweise:

Platz 1: 15 Punkte

Platz 2: 12 Punkte

Platz 3: 10 Punkte

Platz 4: 8 Punkte

Platz 5: 7 Punkte

Platz 6: 6 Punkte

Auf einer Mission erhalten alle Spieler 15 Punkte, sofern sie erfolgreich abgeschlossen wird. Wer beispielsweise in einem Heist (das sind die großen Raubzüge) die Hauptaufgabe erledigt, bekommt 16 Punkte, also einen Extra-Punkt dazu.

Wenn es nach Ende eines Jobs, bei der Abstimmung über den nächsten Job, zu einem Unentschieden kommt, entscheidet die Stimme des Spielers, der die meisten Job-Punkte hat.

So sehen Playlists auf der offiziellen Seite aus. (via Rockstar Games)

Gibt es eine Belohnung? Wer am Ende einer Playlist die meisten JP hat, gewinnt die gesamte Runde. Dafür gibt es aber keine Extra-Belohnung. Job-Punkte sollen einfach zeigen, wer über mehrere Jobs hinweg der „beste“ Spieler war.

Es gibt zu nahezu jedem der zahlreichen Jobs eigene Playlists, ihr könnt euch also ganz nach euren eigenen Vorlieben richten.

