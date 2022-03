GTA Online: Was bringt der Schießen-Skill und wie levelt man ihn?

Einer der Charakter-Werte von GTA Online ist „Schießen“. Wir zeigen euch hier, was ein hoher Wert bei Schießen bringt und wie ihr ihn schnell leveln könnt.

Um was geht es? Wenn ihr einen Charakter in GTA Online spielt, dann verfügt dieser über gewisse Grund-Skills bei seinen Werten. Gleich zu Beginn könnt ihr ein paar Punkte verteilen, um euren Char aufzuwerten. Der Rest verbessert sich dann beim Spielen nach und nach. Die wichtigsten Werte sind:

Ausdauer

Schießen

Stärke

Fliegen

Fahren

Schleichen

Lungenvolumen

In diesem Artikel wollen wir Fragen zum Schießen klären, die sich viele neue und auch bestehende Spieler stellen.

Wofür braucht man den „Schießen“-Skill und was bringt er?

Dafür ist das gut: Generell verrät der Name des Skills schon, dass es hier um eure Fertigkeit mit Gewehren, Pistolen und anderen Schusswaffen geht. Das wirkt sich auf das Nachladen und auch den Rückstoß aus. Ein höherer Schießen-Skill bringt euch:

Geringeren Rückstoß

Schnelleres Nachladen

Erhöhte Schuss-Genauigkeit

Erhöhte Munitions-Kapazität

Da in der Welt von GTA Online quasi dauernd geschossen wird und ihr in den lukrativen Heists auch immer wieder ballern müsst, ist es essenziell, euren Schießen-Wert zu steigern. Doch wie stellt man das am besten an?

Schießen leveln in GTA Online – So geht’s

So levelt ihr den Wert: Ihr könnt den Schießen-Wert steigern, indem ihr mit euren Waffen auf andere Spieler ballert. Headshots zählen dabei, also solltet ihr gut zielen. Außerdem könnt ihr in Ammu-Nations an den Schießübungen teilnehmen. Eine Gold-Medaille steigert euren Skill um 3 %, eine Silber-Medaille steigert euren Skill um 2 % und eine Bronze-Medaille steigert den Skill um 1 %.

Tipp zum Skillen: Sprecht euch mit einem anderen Spieler ab, der einen Frisörsalon betritt. Er soll sich auf den Frisör-Stuhl setzen und im Menü nach passenden Frisuren schauen. In der Zeit ist dieser unverwundbar. Parkt dann ein Motorrad so in der Tür zum Frisörladen, dass diese offen bleibt. Stellt euch jetzt mit einer Minigun oder einer anderen schnell schießenden Wumme vor die Tür und ballert auf den unverwundbaren Spieler.

Dadurch geht der Skill schnell nach oben.

Wie man einen Spieler NICHT beim Frisör angreifen sollte, zeigt dieser Clip.

Wenn ihr den Skill lieber „spielend“ leveln wollt, bieten sich verschiedene Survival-Playlists an, in denen ihr gegen andere Spieler antretet. Solange ihr mit euren Waffen auf andere Gegner ballert, könnt ihr den Skill steigern. Und das lohnt sich wegen der Boni richtig für euch.

Doch was bringt der beste Schieß-Skill, wenn ihr euch die Waffen nicht leisten könnt? Wir zeigen euch 13 Wege, um in GTA Online schnell viel Geld zu verdienen.