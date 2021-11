Welchen 5-Sterne Charakter wollt ihr erneut in Genshin Impact sehen? Stimmt hier ab

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Also für welche Figuren haltet ihr derzeit euer Urgestein bereit und spart fleißig? Oder gab es zuletzt einen Banner, den ihr mit Vorfreude erwartet habt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

So kamen wir auf die Umfrage: Immer wieder herrscht Kritik am Banner-System von Genshin Impact. Einige Spieler müssen auf ihren Wunsch-Charakter knapp 1 Jahr warten.

So könnt ihr abstimmen: Wir von MeinMMO wollen wissen, welche 5-Sterne Charaktere ihr euch am meisten als Rerun wünscht. Eure Wahl trefft ihr über das Umfrage-Tool weiter unten.

Ganyu und Xiao wünschen sich einige aus der Community zurück in den Bannern, aber was ist mit euch? Seht ihr das genauso oder wünscht ihr euch ganz andere Charaktere?

Für Patch 2.3 wurde ein neues Feature angekündigt , in dem Albedo und Eula zusammen wiederkehren. Albedo erhaltet ihr demnach im normalen Figurenaktionsgebet und Eula in einem zusätzlichen Rerun-Banner.

Im derzeitigen 2.2 Patch von Genshin Impact befindet sich Hu Tao als Rerun-Charakter . Viele der Spieler haben sie sich zurückgewünscht und pullen derzeit fleißig an ihrem Figurenaktionsgebet. Laut den Banner-Verkäufen befindet sich ihr Rerun derzeit auf Platz 4 aller bisherigen Banner (via genshinlab ).

Genshin Impact holt manchmal bestehende 5-Sterne Charaktere zurück in ihre Gacha-Banner. Macht bei unserer Umfrage mit und lasst uns entdecken, auf welchen Figuren ihr am meisten hofft.

