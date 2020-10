In Genshin Impact, und auch anderen Gacha-Spielen, werden Rerolls gerne genutzt, um an bessere Belohnungen zu kommen. Doch was genau steckt hier dahinter und könnt ihr dafür gesperrt werden?

Was sind Rerolls? In Genshim Impact gibt es die seltensten Charaktere und Waffen nur über ein Gacha-System. Bei diesem spielt Glück eine große Rolle, jedoch regt es auch dazu an, Geld in das Spiel zu investieren – schließlich kommt ihr so an weitere Gebete (Wishes).

Bei den Rerolls geht es darum, dass ihr immer wieder an kostenlose Gebete kommt, um damit wiederum die besten Charaktere freizuschalten. Das funktioniert wie folgt:

Ihr erstellt euch einen neuen Account

Ihr schließt das Tutorial ab und bringt den Account auf Abenteuer-Stufe 5 – Das dauert je nach Erfahrung 15 bis 30 Minuten.

Auf Stufe 5 erhaltet ihr 10 Vorbestimmtes Schicksal (Acquaint Fate), die ihr einsetzen könnt, um an Charaktere oder besondere Ausrüstung zu kommen.

Seid ihr mit den Belohnungen einverstanden, behaltet ihr den Account. Falls nicht, erstellt ihr einfach einen neuen.

Lohnen sich die Rerolls? Über diese Methode habt ihr die Chance schon früh im Spiel Charaktere mit 4 oder sogar 5 Sternen zu bekommen. Allerdings sind diese Chancen nicht sonderlich hoch:

Belohnungen Chance 5-Sterne-Charakter oder -Waffe 0,6 % 4-Sterne-Charakter oder -Waffe 5,1 %

Einen 5-Sterne-Charakter oder eine -Waffe erhaltet ihr zu 0,6 %

Einen 4-Sterne-Charakter oder eine -Waffe erhaltet ihr zu 5,1 %

Trotzdem können sich die Rerolls lohnen. Immerhin könnt ihr so viel Geld sparen und müsst nicht 2.000 Dollar für euren Wunsch-Charakter investieren, wie es dieser Streamer tat.

Fischl ist der beste Charakter, den ihr über diese Methode verdienen könnt.

Was sind die besten Charaktere bei Rerolls? Die besten Charaktere, die ihr mit dieser Methode bekommen könnt, sind:

Fischl – Fischl ist „nur“ ein 4-Sterne-Charakter und hat deshalb höhere Chancen. Gleichzeitig gehört sie aber ins S-Tier und damit zu den stärksten Charakteren im Spiel. Diluc – 5 Sterne und S-Tier Qiqi – 5 Sterne und S-Tier Venti – 5 Sterne und S-Tier Chongyun – 4 Sterne und A-Tier

Ihr wollt wissen, welche Charaktere wie in Genshin Impact bewertet werden? Dann schaut in die aktuelle Tier-List hier auf MeinMMO:

Tier List zu Genshin Impact – Die besten Charaktere

Rerollen – Geht das auf allen Plattformen? Und ist das legal?

Funktioniert die Methode auf allen Plattformen? Auf dem PC und Mobile ist das Rerollen überhaupt kein Problem. Ihr benötigt lediglich genügend E-Mail-Adressen, um euch immer wieder einen Account zu erstellen.

Auf der PS4 sieht das hingegen anders aus. Hier müsstet ihr euch jedes Mal einen neuen PSN-Account erstellen, da dieser mit Genshin Impact verknüpft wird.

Auf der Xbox steht Genshin Impact hingegen nicht zur Verfügung. Hier ist derzeit auch keine Version geplant.

Chongyun ist ebenfalls ein 4-Sterne-Charakter und lohnt sich bei den Rerolls.

Ist das Rerollen legal? Rerollen wird in der Community kontrovers gesehen. Allerdings gibt es bisher keine Hinweise darauf, dass die Entwickler ein solches System bestrafen würden.

Wie die Webseite Millenium beschreibt, gab es zwar Sperrungen im Zusammenhang mit Rerolls in China, aber die bezogen sich darauf, dass Accounts mit den besten Charakteren verkauft wurden. Die Sperre galt also nicht für das Rerollen an sich.

Welche Nachteile haben Rerolls? Der größte Nachteil bei den Rerolls ist ganz klar der zeitliche Aspekt. Immerhin müsst ihr jedes Mal 15 bis 30 Minuten Zeit investieren und das mitunter vollkommen umsonst.

Genshin Impact ist eigentlich ein kostenloses Spiel. Doch durch den Gasha-Aspekt fühlen sich einige Spieler dazu verleitet Geld auszugeben. Wie sieht es mit euch aus? Habt ihr bereits Geld investiert? Verratet es uns in unserer MeinMMO-Umfrage.