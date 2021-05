Gestern, am 18. Mai, ist das Banner zum neuen Charakter Eula in Genshin Impact gestartet. Im Zeitraum des Events habt ihr eine erhöhte Chance, Eula und drei andere Charaktere zu bekommen. Wir von MeinMMI verraten alles, was ihr zum neuen Banner “Stunde der Wogen” wissen müsst.

Mit “Im Schein der Jade – Teil 2” hat Entwickler miHoYo die nächste Phase von Genshin Impacts letztem Update 1.5 eingeläutet. Seit dem 18. Mai läuft nun auch das Eula-Banner, bei dem ihr den neuen Charakter mit erhöhter Chance bekommen könnt. Es handelt sich nach Yanfei um das zweite Banner zu 1.5.

Wie bekommt man sie? Um Charaktere freizuschalten, müsst ihr beten. Das wiederum kostet Urgestein. Das lässt sich zwar ingame farmen, ist aber deutlich schneller durch Schöpfungskristalle zu ergattern. Diese gibt es durch bestimmte Aktionen oder können mit Echtgeld gekauft werden. Das Prozedere ist Teil des Gacha-Systems von Genshin Impact.

Die Chance auf 5-Sterne-Charaktere ist allgemein extrem gering. Daher sind Banner die beste Option, um gezielt bestimmte Charaktere zu bekommen. Denn da ist die Chance auf die Banner-Charaktere besonders hoch.

Wie genau das System funktioniert, erklären wir euch in unserem FAQ zum Gacha-System von Genshin Impact – Wie Pay2Win ist es wirklich?

Doch für wen lohnt sich Eula eigentlich und was zeichnet sie aus? Wir stellen euch den neuen Charakter vor und zeigen, was sie drauf hat. Hier könnt ihr euch den Trailer zu Eula anschauen, den miHoYo kürzlich veröffentlicht hat:

Herkunft, Fertigkeiten und Talente von “Wirbeltanz der Gischt” Eula

Das ist Eula: Die Spieler haben Eula zuvor noch nicht getroffen, obwohl sie aus Mondstadt stammt. Das liegt daran, dass sie als Kapitänin einer Aufklärungseinheit der Ritter von Favonius ständig unterwegs ist und nur selten nach Hause kommt.

Sie ist trotz ihres Einsatzes bei den Bewohnern von Mondstadt ziemlich unbeliebt. Denn ihre Vorfahren waren Teil des Aldesclans Lawrence, die die Bürger von Mondstadt lange Zeit ausgebeutet und unterdrückt haben.

Manche befürchten, dass Eula auf Rache aus sein könnte und nur eine Saboteurin ist, die sich als Ritterin tarnt. Laut Jean handelt es sich dabei aber um haltlose Gerüchte.

Das sind ihre Eigenschaften

Waffe: Großschwert

Großschwert Element: Cryo

Cryo Seltenheit: 5 Sterne

5 Sterne Konstellation: Aspergine Maris

Fertigkeiten und Talente

Das kann Eula: Eula verwendet ein Großschwert und kann mit ihrem normalen Angriff eine 5-Hit-Kombo namens “Favonius Bladework – Edel” einsetzen. Zudem verfügt sie über den starken Angriff “Icetide Vortex”.

Was kann der Angriff? Ihr Angriff “Icetide Vortex” verursacht Cryo-Schaden und aktiviert den “Grimheart”-Buff. Der Buff erhöht Eulas Abwehr um 30 % pro Ladung und ihren Widerstand gegen Unterbrechungen. Insgesamt können maximal zwei solcher Ladungen gleichzeitig aktiv sein. Sie können alle 0,3 Sekunden erneuert werden.

Haltet ihr den elementaren Skill, werden die Stacks des Grimheart-Buffs in einer Cryo-AoE entladen. Diese schwächt eure Gegner wiederum und schwächt ihre physische und Cryo-Resistenz um jeweils 23 %. Pro Ladung hält der Buff 7 Sekunden. Zudem bleiben die Ladungen als “Icewhirl Brand” auf dem Kampffeld aktiv und richten 153 % Cryo-Schaden an.

Was kann ihre Ulti? Sie heißt “Glacial Illumination” und verursacht AoE-Cryo-Schaden. Dazu beschwört sie ein Lichtschwert, das in Eulas Nähe schwebt. Für jeden ausgeteilten Schaden ladet ihr Energie auf.

Sobald das Schwert verschwindet, verursacht es eine starke Explosion, die physischen Schaden anrichtet. Je mehr Energie ihr aufgeladen habt, desto stärker der Explosions-Schaden. Ihr könnt bis zu 30 Ladungen für das Schwert bekommen.

Das sind die 3 Talente:

Aristocratic Insight: 10 % Chance, auf die doppelte Menge von Items beim Craften

10 % Chance, auf die doppelte Menge von Items beim Craften Roiling Rime: Wenn Eula 2 Ladungen Grimheart besitzt, wird das Gedrückthalten ihrer elementaren Fähigkeit ein Lichtschwert beschwören, das sofort explodiert und physischen Schaden anrichtet

Wenn Eula 2 Ladungen Grimheart besitzt, wird das Gedrückthalten ihrer elementaren Fähigkeit ein Lichtschwert beschwören, das sofort explodiert und physischen Schaden anrichtet Wellspring of War-Lust: Wenn ihr im Kampf ihre Ulti einsetzt, wird der Cooldown vom Icetide Vortex zurückgesetzt und Eula erhält außerdem eine Ladung Grimheart.

Das sind ihre Stats:

Eula ist ein sehr starker physischer DD, mit recht hohen Statuswerten, die beim Aufstieg Bonus auf kritischen Schaden bekommen. Auf Level 90 hat sie:

Basis-HP von 13.226

Basis-ATK von 342, was sie auf eine Stufe mit Top-DDs wie Xiao oder Diluc stellt

Basis-DEF von 751

Obwohl sie Cryo-Schaden austeilt, ist sie vor allem als physischer DPS-Char zu sehen.

Spielweise und was es zu beachten gilt

So solltet ihr Eula spielen: Wie bereits erwähnt, ist Eula vor allem ein physischer DPS-Charakter. Zwar verursachen ihre Fähigkeiten Cryo-Schaden, dennoch solltet ihr bei ihr auf physischen Schaden setzen.

Eula zeichnet sich vor allem durch ihre Buffs, Debuffs und ihre ultimative Fähigkeit aus. Mit dem Grimheart-Buff und Glacial Illumination ist sie in der Lage, massiven Schaden aufzubauen.

Letztlich geht es darum, das Lichtschwert der Ulti mit so viel Schaden wie möglich aufzuladen und durch die Explosion anschließend so ziemlich alles in eurem Weg umzupusten.

Das macht es schwierig: Ihr müsst stark auf eure aktiven Buffs, Debuffs und Cooldowns achten. Eula ist kein Charakter, mit dem ihr einfach drauflos stürmt und alles kurz und klein haut. Wenn ihr aber das Zusammenspiel der Fähigkeiten beherrscht, ist sie in der Lage, eine Menge Schaden aufzubauen.

Eine gewisse Strategie ist also nötig, um alle Synergie-Effekte richtig zu nutzen.

Wenn ihr einen mächtigen Build und die richtigen Strategien sucht, könnt ihr euch dieses Video von Gacha Gamer anschauen:

Wie lange ist das Eula-Banner noch aktiv? Ihr könnt Eula noch bis zum 8. Juni mit erhöhter Chance aus Gebeten bekommen. Dazu habt ihr die Chance auf weitere 4-Sterne-Charaktere:

Xinyan (Pyro)

Xingqui (Hydro)

Beidou (Elektro)

Wie interessant diese Charaktere sind, verrät euch unsere Tier List zu Genshin Impact.

Gleichzeitig läuft auch das Gebet “Göttliches Werk”, bei dem ihr starke Waffen bekommen könnt. Weitere Infos dazu findet ihr auf der offizielle Website. (via genshin.mihoyo.com)

Was sagt ihr zum neuen Charakter Eula? Ist er für euch interessant? Und wie werdet ihr sie spielen?