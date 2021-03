Genshin Impact: Event mit Barbara – So gibt’s alle Endings und Belohnungen

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Für dieses Ending setzt auf der Questmap an der Stelle “Plötzliches Schreien” an und folgt dem Quest-Verlauf bis zu den Dialogen:

Geht nach dem Abschluss von Ending 2 in die Übersicht des Questverlaufs und setzt an der Stelle an, an der ihr im vorherigen Schritt gegen die Schatzräuber kämpfen musstet. Sie ist mit “Ritterliche Bischöfin, bereit zum Kampf!” gekennzeichnet. Von dort aus gehen die Dialog-Optionen folgendermaßen:

Dabei könnt ihr entweder ganz von vorne Anfangen oder auf der Übersichtsmap oben den Quest-Schritt auswählen, an dem ihr ansetzen wollt. Das erspart euch die vielen Wiederholungen der Dialoge. Es spielt auch keine Rolle, in welcher Reihenfolge ihr die Endings abklappert.

