Genshin Impact: So entfernt ihr den gesamten Nebel auf der Insel Tsurumi

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Lauft nach dem 2. Rätsel weiter: Habt ihr den Raum abgeschlossen, könnt ihr die letzte Feder einsammeln. Es lohnt sich in diesem Gang bis zum Ende zu verfolgen, damit ihr eine Verbindung zum Chirai-Schrein herstellen könnt. Die Mechanik zum Öffnen des Tores, das sich am Ende befindet, liegt nur in dieser Laufrichtung.

In der Quest werdet ihr darum gebeten ein Tor zu durchschreiten, was dafür sorgt, dass der Nebel vor euch verschwindet. Daraufhin seht ihr einen Jungen, den ihr ansprechen müsst. Der Junge gibt euch danach die weiteren Quests, um den Nebel nach und nach von der Insel zu vertreiben.

