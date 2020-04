Das Onlinerollenspiel Genshin Impact wird aktuell von rund 500 Entwicklern produziert. Es sieht aus wie ein spielbarer Anime und soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Was ist Genshin Impact? Das Anime-Onlinerollenspiel versetzt euch in die Rolle eines Wanderers, der sich auf der Suche nach seiner Schwester oder seinem Bruder befindet – je nachdem, welches Geschlecht ihr für den Helden wählt. Ihr erkundet eine große, offene Fantasywelt namens Teyvat, in der ihr auch auf andere Spieler treffen könnt. So erlebt ihr alleine oder gemeinsam Abenteuer und kommt dem Geheimnis der Welt auf die Spur, welche sich vom Kollaps einer Zivilisation erholt.

So spielt sich das Online-Rollenspiel Genshin Impact.

Viele Entwickler werkeln am Spiel

Was ist das Besondere am Spiel? Es arbeiten rund 500 Personen an Genshin Impact. Das ist eine sehr große Zahl an Entwicklern. Schaut man sich die Einträge von etwa Zenimax oder ArenaNet auf LinkedIn an, so werden dort die Mitarbeiterzahlen mit 51 bis 200 (Zenimax Online) beziehungsweise 201 bis 500 (ArenaNet) angegeben. Dies lässt den Schluss zu, dass Genshin Impact enorm viele Entwickler besitzt, wahrscheinlich sogar mehr als The Elder Scrolls Online und Guild Wars 2.

Wann erscheint Genshin Impact? Der Release ist noch für dieses Jahr geplant. Ein exaktes Datum nannten die Entwickler noch nicht. Die Closed Beta ging kürzlich zu Ende. Nun steht noch eine Open Beta an. Diese hat jedoch momentan ebenfalls noch keinen Releasetermin.

Wie spielt sich das Onlinegame? Ersten Videos zufolge erwartet euch eine typische MMORPG-Spielerfahrung mit vielen Quests und actionreichen Kämpfen gegen Monster. Die Kämpfe laufen dabei schnell und aktiv ab. Ihr sammelt Beute ein und verbessert euren Helden. Großes Augenmerk liegt auf dem Erzählen einer spannenden Story.

In diesem Gameplay-Video zu Genshin Impact seht ihr die Party am rechten Bildschirmrand.

Wie sieht es mit MMORPG-Elementen aus? Die Entwickler halten sich hier etwas bedeckt. Ihr spielt online, müsst euch ins Spiel einloggen und es gibt andere Spieler, mit denen ihr euch zusammenschließen könnt. Die Closed Beta bot kurioserweise nur eine Single-Player-Erfahrung. Es handelt sich allerdings um ein Onlinespiel. Auch Koop-Gameplay wird erwähnt und in Videos ist eine Party zu sehen.

Wie genau die MMO-Elemente also aussehen und welchen Stellenwert sie einnehmen, ist aktuell noch unklar. Vermutlich erwartet uns eher eine Art MMO Lite mit Hubs, in denen ihr auf Spieler trefft oder fügt sie über ein Menü eurer Truppe hinzu, in der Welt seid ihr dann aber nur in eurer Gruppe unterwegs.

Für welche Plattformen erscheint Genshin Impact? Das Rollenspiel wurde für PC, Smartphones, Playstation 4 und die Nintendo Switch angekündigt. Alle Plattformen haben noch keinen genauen Releasetermin.

Ihr mögt Anime-MMORPGs? Dann seht euch diese Auswahl an Spielen an, die wir für euch zusammengestellt haben.