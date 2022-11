Spieler in Genshin Impact verdient 400 Millionen Mora – Hat erst 40 % seines Zieles erreicht

Der reddit-Nutzer Some-Good-Dranks ist ein Spieler des Action-RPGs Genshin Impact und verfügt über eine erstaunliche Tagesroutine. In einem Post auf dem sozialen Netzwerk erklärte er, wie er täglich 1,56 Millionen Mora verdient und teilte einen Screenshot seines beachtlichen Ingame-Vermögens.

Was ist das Ziel des Spielers? Wie dem Screenshot auf reddit zu entnehmen ist, hat Some-Good-Dranks 400 Millionen Mora in Genshin Impact. In den Kommentaren gibt er jedoch an, mit dieser Summe erst 40 % seines Zieles erreicht zu haben. Some-Good-Dranks möchte eine Milliarde Mora erfarmen.

Der Antrieb des Genshin Impact-Fans ist dabei jedoch nicht etwa alle Charaktere des Action-RPGs upgraden zu können – er möchte laut eigener Aussage den Ingame-Character Ningguang als pleite oder arm bezeichnen können (via reddit).

Die junge Frau gilt in der Welt von Genshin Impact als die reichste Person, auch wenn keine genaue Zahl ihr Vermögen beziffert. Grund genug für Some-Good-Dranks zu sagen, dass sobald eine Zahl genannt wird, diese Summe sein Ziel werden soll.

Ich weiß eigentlich gar nicht, wie reich Ningguang ist. Es wurde nie eine Zahl genannt, die Leute sagen nur, dass sie die reichste ist. Wenn jemals eine Zahl auftaucht, dann wird das mein Ziel sein. Some-Good-Dranks via reddit

Auf seinem Weg, ein größeres Mora-Vermögen anzuhäufen als Ningguang, muss Some-Good-Dranks jedoch auch an einem anderen Spieler vorbei, der laut HoYoverse mit 614 Millionen Mora die reichste Person in Genshin Impact ist.

1,56 Millionen Mora pro Tag durch tägliche Routine

Wie viel Mora verdient er pro Tag? Erst vor 64 Tagen gab Some-Good-Dranks an, 300 Millionen Mora zu besitzen. Er hat also in knapp 2 Monaten 100 Millionen der Ingame-Währung verdient – das sind durchschnittlich 1,56 Millionen Mora pro Tag.

Wie verdient er so viel Mora? Um im Durchschnitt 1,56 Millionen Mora pro Tag zu verdienen, hat sich Some-Good-Dranks eine Routine überlegt, die er regelmäßig wiederholt. Dazu macht er laut eigener Angabe täglich:

15x Ley-Lines (Open World Challenges) – ca. 900.000 Mora pro Tag 1x = 60.000 Mora

Tägliche Aufgaben (daily Commissions, 130 Artefakte sammeln, Gegner erledigen) – ca. 1.200.000 pro Tag Mora Daily Commissions = ca. 70.000 Mora Sammeln von 130 grüner und weißer Artefakte – ca. 80.000 Mora pro Tag



Außerdem erfüllt Some-Good-Dranks wöchentliche Aufgaben wie Kopfgelder und gibt an, damit ca. 430.000 Mora pro Woche zu verdienen. Obendrein erhält er 3.000.000 durch den Battle Pass (via reddit).

„Ich seh euch alle an Weihnachten 2023“

Bis wann möchte er 1 Milliarde Mora haben? Nachdem der reddit-Nutzer vorrechnet, wie er sein Ingame-Geld verdient, gibt er eine Einschätzung ab, bis wann er 1 Milliarde Mora erfarmt hat.

Daran gemessen, dass er in den vergangenen 2 Monaten durchschnittlich 1,56 Mora pro Tag verdient hat, schätzt er, eine Milliarde Mora in 384 Tagen zu erreichen. Den betreffenden Kommentar beendet er mit den Worten: „Ich schätze, ich seh euch alle an Weihnachten 2023 für den Milliarden-Mora-Post.“

Zweifelsohne ist Some-Good-Dranks in Genshin Impact auf Rekordjagd. Ähnliches galt Anfang November für die neue Heldin Nahida, die einen starken Launch feierte und schon am ersten Tag über 5 Millionen Dollar in die Kassen von HoYoverse spülte.

