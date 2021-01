Das steckt dahinter : Twitch war für Trump und seine Bewegung nie so eine wichtige Plattform wie Twitter oder Facebook, doch Twitch gewinnt stetig an Bedeutung in allen Bereichen. So haben einige Zuschauer, wahrscheinlich vor allem Millennials, die US-Wahl über Twitch verfolgt und haben hier Polit-Streamern wie HasanAbi gelauscht.

Twitch bezieht sich auf den Angriff von Demonstrierenden auf das Kapitol. Trump hatte vorher in einer Rede zu den Demonstrierenden gesprochen und darüber geredet, auf das Kapitol zu marschieren. In der Folge war es zu Ausschreitungen gekommen, die weltweit für Aufmerksamkeit sorgten.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. × 3 = sechs

Insert

You are going to send email to