Er „versteht jetzt“, warum alle so meckern – Spieler erreicht Level 100 in Diablo 4 und zieht Fazit

Ein Spieler erkämpft sich seinen Weg zu Level 100 in Diablo 4 und teilt mit der Community, was ihm negativ aufgestoßen ist. Er sagt, er könne nun verstehen, warum alle so negativ sind. Aber was stört ihn?

Was ist los bei Diablo 4? Seit Juli läuft Season 1 in Diablo 4 und sollte damit nochmal, kurz nach dem Release, frischen Wind ins Spiel hauchen. Allerdings häufen sich in letzter Zeit negative Rückmeldungen aus der Community. Besonders, wenn es um das Endgame geht, sind viele unzufrieden.

Ein Spieler, der die negative Stimmung erst nicht verstehen konnte, schließt sich jetzt an.

Was ist sein Problem mit Diablo 4?

Das sagt er: Auf Reddit verfasste Nutzer Fleonar einen Beitrag mit der Überschrift „Ich verstehe es jetzt“. Mehr als 1.500 Upvotes und über 500 Kommentare sammelte sein Post bereits. Er schreibt:

Ich habe länger gebraucht, aber jetzt ist es mir klar. Nach Level 50 ist alles andere als Alptraum-Dungeons Zeitverschwendung. Ich lief immer wieder Alptraum-Dungeon nach Alptraum-Dungeon. Auf Stufe 85 bin ich an dem Punkt, an dem meine Ausrüstung die besten Werte hat, aber einige Gegenstände haben entweder ein niedriges Item-Level (niedrige Rüstung) oder der beste Wert ist mies gerollt. Und nachdem ich etwa 60 Millionen Gold beim Verzauberer ausgegeben habe, um 3 % mehr Angriffsgeschwindigkeit, 70 mehr Rüstung und den Tausch von Schaden gegen Blutung und Schaden gegen Nahkampf zu bekommen, habe ich jetzt erkannt, dass das alles ist, was das Spiel bis Stufe 100 ausmacht (und das Verwalten der Truhe, die immer voll ist), und nach Stufe 100 ergibt es nicht einmal mehr einen Sinn, das alles zu tun. Ich habe mich gefragt, warum die Leute so negativ sind, aber ich musste einfach mehr Zeit mit dem Spiel verbringen, um das zu erkennen. PS: Scheiß Verzauberungskosten

Einige Spieler klagen über die Endgame-Inhalte von Diablo 4. In den Kommentaren wird, teils sarkastisch, darauf hingewiesen, dass Helltides und Legions doch viel Spaß bringen würden.

In den Kommentaren schreibt FluffyPancakeLover: „Ich habe nur zum Spaß gespielt. Ich versuche nicht, zu grinden. Eines Tages wurde mir klar: ‘Mist, ich bin Stufe 82’. Genau wie andere hier, finde ich viele von Blizzards Entscheidungen frustrierend und enttäuschend, aber ich bin größtenteils glücklich damit, an meinen Eternal-Charakteren zu schrauben. Ich weigere mich, S1 zu spielen.“

Andere hoffen, dass Diablo 4 sich mit der neuen Season bessern wird und, dass Blizzard auf die Beschwerden aus der Community hört.

