Diablo 4 soll richtig viel neuen Content bekommen, doch einige Fans meinen: Das braucht es gar nicht

Am 17. Oktober soll die neue Season 2 in Diablo 4 starten. Dort soll es massig neuen Content geben, der bis dahin in ausführlichen Streams vorgestellt wird. Doch im Reddit regt sich Kritik gegen die Ankündigung. Das Hauptargument: Blizzard verwechsele Content mit Wiederspielbarkeit.

Was wird kritisiert? Auf Twitter erklärte der Rod Fergusson, der Chef hinter die Diablo 4, dass die neue Season 2 so viel Content bringt, dass dieser 4 Stunden für die Vorstellung benötigen wird. Die Präsentation soll sich auf zwei Livestreams mit je zwei Stunden Laufzeit aufteilen.

Während viel neuer Content erstmal sehr gut klingt, bleiben einige Spieler jedoch skeptisch. Der Reddit-Nutzer MrMunday etwa hat in einem Thread erklärt, dass Blizzard in seinen Augen auf das falsche Pferd setzt. Statt neuer Inhalte sollte lieber an den Spielsystemen gearbeitet werden.

Denn weder Diablo 2 noch Diablo 3 hätten laut ihm großartig Content geboten. Beide Spiele setzten jedoch stark auf Item-Grind, abwechslungsreiche Builds und Elemente zum Experimentieren. Dort gebe es jedoch große Lücken beim neusten Teil.

„Die Items und Builds in Diablo 4 sind so offensichtlich, dass sie nicht zum Ausprobieren einladen“

Was genau kritisiert der Spieler? In Diablo 4 sei alles zu offensichtlich und einfach. Das wäre zwar gut, um Casual-Spieler an Bord zu holen, würde aber langfristig schaden, weil die Veteranen zu wenig zum Ausprobieren haben.

Zum Vergleich führt er Diablo 2 an, wo es Jahre gedauert habe, um eine perfekte Meta zu entwickeln. Bei Diablo 4 hingegen sei das nach kurzer Zeit schon geschehen.

Er beendet seinen Beitrag mit dem Satz:

Sie müssen aufhören, über „Content“ nachzudenken und ihre Systeme überdenken. Die müssen überarbeitet werden. Das Hinzufügen von 1.000 weiteren Items wird die Wiederspielbarkeit wahrscheinlich nicht verbessern.

Wie kommt die Aussage an? Über 600 Upvotes und 550 Kommentare bekam der Thread im Reddit von Diablo 4. Viele stimmen der grundsätzlichen Aussage von MrMunday zu oder gehen sogar noch härter ins Gericht.

Megane-Senpai etwa schreibt, dass Diablo 4 durch beide wichtigen Elemente des ARPG-Genres durchfallen würde: Wiederspielbarkeit und das Gefühl von Fortschritt in Level und Ausrüstung.

D4Twilly geht sogar davon aus, dass Blizzard Diablo 4 niemals mehr in die richtige Spur bekommen wird und wartet schon auf den Nachfolger Diablo 5.

Ein anderer Nutzer sagt scherzhaft: “Solange es wenigstens 1.000 nützliche Items sind, wäre das schon ein riesiger Fortschritt für Diablo 4.” Das Thema Loot wird von einigen kritisiert, auch von unserem Kollegen Maurice Weber, der den aktuellen Stand von Diablo 4 in einem Video analysiert hat.

Doch längst nicht alle Spieler sind so pessimistisch. Einige schreiben, dass man die 4 Stunden Livestream erstmal abwarten solle, bevor man sich negativ äußert. Andere gehen davon aus, dass nicht nur neue Elemente, sondern auch einige Überarbeitungen präsentiert werden.

Auf jeden Fall muss Blizzard reagieren, denn die Season 1 war ein kleines Desaster: „Spielspaß wurde um 95 % reduziert“ – Diablo 4 kassiert üble Kritik nach Patch für Season 1.

Was sagt ihr zur Zukunft von Diablo 4? Was braucht das Spiel, um euch wieder oder weiterhin zu begeistern?