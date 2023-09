Diablo 4 ist auf Twitch abgestürzt – Experte erklärt, wie es um Blizzards Spiel 3 Monate nach Launch steht

Die Zuschauerzahlen von Diablo 4 auf Twitch sind so hart gesunken, dass man das Spiel kaum in der Übersicht findet. Experte Maurice Weber schaut, welche Probleme das Spiel gerade hat und an welchen Baustellen es arbeiten sollte.

Mit der Frage „Stürzt Diablo 4 gerade komplett ab?“ geht es beim Diablo-Experten Maurice Weber von der GameStar in die Analyse um den Zustand des Spiels. Denn allein auf Twitch ist das Spiel tief gestürzt. Aber auch die Kritik rund um Season 1 und das Endgame des Spiels, ist hart.

Wir zeigen euch, wie Maurice die Lage einschätzt.

Diablo 4 hat Probleme mit den grundlegenden Inhalten

Die Twitch-Zahlen: Als Diablo 4 im Juni dieses Jahres erschien, schauten im Durchschnitt über 240.000 Zuschauer zu. Höchstzahl am Release-Tag waren 589.269 durchschnittliche Zuschauer. Gegen Ende August sind es knapp über 2.000 durchschnittliche Zuschauer.

In der Grafik von Sullygnome wird der Rückgang sehr deutlich:

Was sind die Probleme von Diablo 4? Maurice erklärt, dass viele Spieler das Gefühl haben, in Season 1 sei ziemlich schnell „die Luft raus“. Und das, obwohl man die teils starken Seasons aus Diablo 3 noch weiter aufpolieren und verbessern wollte. Doch stattdessen wird nun von den Spielern vor allem das Endgame kritisiert. „Irgendwann zwischen Level 70 und 80 fällt das Spiel einfach eine Klippe runter. Ab da hast du das Gefühl ‘Mein Charakter verändert sich kaum noch’“, erklärt der Experte.

Als mögliche Ursache der Probleme könnte Zeitdruck infrage kommen, den die Entwickler vor dem Release-Tag hatten, um pünktlich zum Launch fertig zu werden.

Das komplette Video mit Maurice binden wir euch hier ein:

Zwar stünden mit Season 2 von Diablo 4 nun spannende Änderungen bevor, die in die richtige Richtung gehen. Doch Season-Änderungen werden laut vermutlich nicht reichen, denn das Spiel „krankt an den grundlegenden Sachen, die wir in einem Action-Rollenspiel machen“: Looten und Dungeons rennen.

Beim Loot gibt es das Problem, dass es zu viele Affixe gibt, wodurch das Durchsuchen der Beute nach etwas Interessantem zu einer Arbeit wird

Affixe sind zum Teil „Quatsch“ wie „Mehr Kälteschaden“, „Mehr Schaden mit Frostzaubern“, „Mehr Schaden gegen unterkühlte Feinde“, „Mehr Schaden gegen eingefrorene Feinde“ usw.

Crafting-System ist eingeschränkt und teuer

Dungeons spielen sich nicht flüssig genug und machen wenig Spaß

Was kann Diablo 4 besser machen? Maurice würde sich einen endlosen Hordenmodus oder einen Endlos-Dungeon oder einfach beides wünschen. Wo man „ohne Unterbrechung metzeln“ kann. Denn in Dungeons, in denen man immer wieder zurücklaufen muss, um Sachen wie Schlüssel zu looten, nimmt den Schwung aus dem Gameplay.

Er sagt, dass das Spiel nicht grundlegend schlecht ist.

Das Kampfgefühl ist wuchtig und spaßig

Die Atmosphäre ist düster und richtig gelungen

Die Kampagne hatte viele tolle Momente

Aber es ist noch nicht da, wo es sein sollte. Ein Add-on könnte bei den grundlegenden Problemen helfen und Diablo 4 endlich auf die Stufe wuchten, auf der es sich befinden sollte.

Stimmt ihr Maurice zu?

Blizzard sagt: Jedes Jahr soll ein neuer DLC kommen