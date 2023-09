Diablo 4 Season 2 hat „so viel Zeug“, dass Blizzard 4 Stunden zum Erklären braucht

Season 1 in Diablo 4 konnte die Community nicht sonderlich überzeugen. Der Mangel an gutem Endgame-Content und der Grind sorgten schnell für eine gähnende Leere in Sanktuario. Das soll sich mit Season 2 ändern, denn Blizzard spricht jetzt schon von viel Zeug, das euch erwarten soll.

Was ist das Problem mit Season 1? Sehr viele Fans stoßen auf, wenn sie an Season 1 denken. Ob es nun an der belanglosen Season-Quest, der Season-Mechanik, Nerfs oder fehlenden neuen Endgame-Content liegt – alles macht keinen Spaß.

Season 1 war für Blizzard ein Desaster, doch das soll sich mit Season 2 ändern. Rod Fergusson, der Chef hinter Diablo hat auf Twitter einen Teaser hinterlassen, indem jetzt die Lust auf Season 2 geschürt werden soll.

Wann endet Season 1? In Diablo 4 soll Season 1 am 17. Oktober 2023 enden. Uhrzeit ist noch bekannt, doch wir schätzen sie gegen Abend zwischen 18 oder 19 Uhr ein.

Season 2 soll sich um Vampire drehen. Ein Trailer zeigt schonmal Einblicke in die neue Katastrophe:

Blizzard versucht, die Fans zu hypen

Was sagt Blizzard? Rod Fergusson schrieb auf seinem Twitter-Account über die Menge an „Dingen“, die Spieler in Season 2 erwarten können. Laut ihm gibt es: „So viel Zeug in Diablo 4 Season 2, dass Adam Fletcher (Community Director von Diablo) zwei Deep-Dive-Streams hosten muss, um alles abzudecken!“.

Daraufhin antwortete Adam mit folgenden Worten: „Es ist ziemlich viel. Ich erwarte, dass beide Streams etwa 2 Stunden dauern“.

Hier nochmal der Tweet der beiden Diablo-Kollegen:

Inhaltlich bietet jedoch dieser Tweet keine neuen Infos. Weder, was die Spieler erwarten wird, noch wann sie mit neuen Infos bezüglich Season 2 rechnen können. So oder so, die Fans von Diablo 4 haben eine Meinung zur Aussage von Rod Fergusson und diese ist sehr eindeutig.

Was sagt die Community? Die Spieler fallen auf diese Art der Werbung nicht rein. Sie glauben Rod Fergusson nicht und wollen stichhaltige Infos, was man in Season 2 erwarten kann. Reddit-User antwortet deshalb wie folgt auf diesen Tweet:

zeroskill99: „Ich bin nicht interessiert, veröffentlicht einfach einen Artikel lol…das ist nicht schwer.“

DisasterDifferent543: „Ich würde lieber Patch Notes lesen, als den Entwicklern zuzuhören, die uns darüber belügen, wie großartig alles sei.“

shawnkfox: „Rod sagte, dass Season 1 ebenfalls groß werden würde. Ich gehe davon aus, dass jedes Wort, das aus Rods Mund kommt, völliger Blödsinn ist, bis das Gegenteil bewiesen ist.“

Pousse_m0usse „Ich habe kein Vertrauen in Rod und ich stehe weit über diese Marketingworte. Ich kann es kaum erwarten, weitere „klotzige“, schreckliche Patch Notes zu erhalten. Es mag salzig klingen, aber sie müssen das Vertrauen wieder aufbauen, ihre privaten Witze interessieren niemanden. Die gelernte Lektion ist jedenfalls: Es fällt mir so schwer, mit meinen Erwartungen umzugehen, dass ich gar keine habe.“

Es bleibt abzuwarten, wie Blizzard das Vertrauen der Spielerschaft zurückgewinnen kann. Bislang läuft es mit Season 1 nicht so gut und Path of Exile 2 ist den Entwickler auf den Fersen. Das Spiel könnte Diablo 4 Konkurrenz machen: Ich habe Path of Exile 2 gespielt und es macht jetzt schon 3 Dinge besser als Diablo 4