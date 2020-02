Unser Autor Schuhmann hat den Steam-Hit Wolcen durchgespielt und dabei gnadenlos ein Build für Magier geklaut, wie er jetzt gesteht.

Ich muss es gestehen: Ich bin die schlimmste Sorte von MMO-Spielern. Ich klaue Builds.

Früher, als ich noch jung und unerfahren war, verspottete ich Spieler im Dark Age of Camelot als elende „Flavour of the Month“-Loser, wenn die auf eine gerade angesagte, neue Klasse wechselten.

Damals zu DAOC-Zeiten war grundsätzlich jede Klasse, die neu kam, viel zu stark, damit sich jeder das neue Erweiterungspack kaufen musste. Wer seiner eigenen Klasse untreu wurde, um auf die neue stärkere zu wechseln, war ehrlos.

Damals war ich noch ein PvP-Spieler, der mit seiner 8er-Gruppe durch die Grenzgebiete zog. Das war Teamarbeit: Als Fian war ich der Anker des Teams, der seine Mitspieler mit einem Schild beschützte und Gegner stunnte, ohne selbst viel Schaden anzurichten.

Am Anfang meiner MMORPG-Karriere war ich noch edel, aber ich verfiel schnell der dunklen Seite der Macht.

Doch wenige Jahre später, schon mit WoW, bin ich der dunklen Seite der Macht verfallen: dem PvE und der Faszination des Damage-Meters und dem Reiz dort ganz oben zu stehen.

Wenn damals ein neuer Patch kam, schaute ich auf den entsprechenden DPS-Rankings nach und wechselte schon mal mit meinem Hunter von Survival auf Beast Master, wenn klar war: Damit würde ich den Naseweiß-Warlock wieder mal auf Platz 2 im DPS-Meter verweisen, der mir ohnehin schon die ganze Zeit auf den Sack ging. War’s wert.

Wenn der Schaden stimmte, war ich sowas von Beast Master.

Die Einstellung aus WoW-Zeiten behielt ich bei.

Wenn später eine neue Erweiterung von Hearthstone kam und es Zeit für neue Decks wurde, war ich sofort auf der Seite von Tempo-Storm, schaute mir dort Tier-Listen an und baute das nach, was oben stand und auf den ersten Blick gut aussah.

Cortyn verachtet sowas. Da wird die Nase gerümpft und sagt, es mache doch viel mehr Spaß, die Builds selbst auszuknobeln als dumpf irgendwas zu kopieren.

Ich fürchte, Cortyn hat Recht. Aber ich hab’s schon wieder gemacht.

Das war mein erster Charakter in Wolcen – er wurde nicht alt.

Wie ich Wolcen mit einem geklauten Build durchspiel

In Wolcen hab ich einen Offline-Charakter gespielt, als Bogenschützen, da tierisch auf den Sack bekommen, danach bin ich auf Magier geschwenkt, hab den nach frei Schnauze geskillt und gemerkt, dass ich damit einfach zu oft sterbe.

Also habe ich mir den „Psylocke“-Build eines YouTubers für Magier gezogen, den unser neuer Autor Sascha kurz vorher auf MeinMMO vorgestellt hatte und hab den nachgebaut.

Mit diesem Build setzt man die „Infinity Blades“ im Nahkampf ein, die wie die telekinetischen Klingen der Mutantin Psylocke aus X-Men aussehen.

„Pestlord“ heißt der BUild offiziell – der Gag sind aber die Psylocke-Klingen.

Zudem hat man 2 starke AE-Zauber, die man auf den Boden knallen kann und es explodieren super-cool Leichen um einen herum.

Mit diesem Build konnte ich Akt 1 in Wolcen ordentlich durchspielen, bis ich zum Boss Edric kam, da war mit dem Build aber Endstation. Der Schaden von Edric war an meiner Glass-Cannon zu hoch und mein eigener Schadensoutput zu gering.

Edric, fieser Hund.

Cortyn hätte jetzt sicher angefangen, eigenständig an dem Build rumzuoperieren, ich habe als erfahrener Build-Dieb aber sofort meinen Fehler erkannte: Ich hatte den Build nicht genau genug kopiert.

Die besten Wolcen Builds 2020 zum Leveln und fürs Endgame

Wie ich Wolcen durch präzises Kopieren durchspielte

Denn in Wolcen reicht es nicht nur „ungefähr“ die Builds zu kopieren, sondern haarklein die Details abzupausen: So hatte ich den Eis-Kometen noch als normale AE-Fähigkeit. Man muss den Zauber jedoch durch die Runen so modifizieren, dass er einen „Schaden über Zeit“-Effekt verursacht.

Infinity-Blades Modifikationen. Es müssen die richtigen sein, damit sie Willenskraft regenerieren.

Zudem brauchen die Psylocke-Klingen in Wolcen bestimmte Runen, damit sie funktionieren, denn so generieren sie Willenskraft, das man wiederum für den Zauber braucht. Hat man diese Runen nicht, geht einem ständig das Mana aus und man muss irrsinnig langsame Zauberstab-Angriffe durchführen damit man das Mana regenriert.

Auch durch eine genauere Verteilung der Skill-Punkte in die Magier-Talente, statt erst auf HP zu gehen, was für später vorgesehen war, konnte ich noch mal Schadenspunkte rausholen. Außerdem verteilte ich die Stats-Punkte neu.

Lektion: Es ist wichtig, erst oben alles zu haben, bevor man unten das macht.

Bei Wolcen muss man richtig klauen

Es reicht bei Wolcen nicht „ungefähr“ abzuschreiben wie in der Schule, man muss das schon professionell machen wie Politiker bei ihren Doktorarbeiten.

Mit diesem nun astrein kopierten Build konnte ich die Story ohne größere Probleme durchspielen und stellte dann mit Verwunderung fest: Hey, das Ding hat ja ein solides Endgame.

Ich muss auch gestehen: Für mich macht’s keinen Unterschied, ob ich das Spiel mit einem „geklauten Build“ durchspiele oder mit einem eigenen.

Ich versteh, welchen Spaß manche daran haben, ein Build selbst auszutüfteln und Stunden damit zu verbringen, das Maximum rauszuholen. Ich verlass mich bei sowas mittlerweile aber auf die Schwarmintelligenz und vertraue darauf, dass die Community die „besten Builds“ findet und alle cleveren Synergien ausknobelt, die ich dann nur korrekt kopieren und im besten Fall verstehen muss.

Meine aktuelle Heldin in Wolcen.

Allerdings hab ich jetzt ein Problem: Die Skillverteilung im geklauten Build ging nur bis etwa Level 35, die nächsten 25 Punkte muss ich dann wohl selbstständig verteilen oder ich klau mir einfach einen anderen Build.