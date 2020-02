Seid ihr schon Edric begegnet? Dem Bossgegner des ersten Akts aus dem Action-RPG Wolcen: Lords of Mayhem? Er zeigt euch, dass sich das Hack ’n Slay doch nicht so einfach spielt, wie es zu Beginn erscheint. Er ist ein Gear- und Skillcheckl.

Wer ist Edric? Akt 1 des beliebten Hack ’n Slays Wolcen endet mit einem Bosskampf. Edric ist der Justiziar der Republik und ist ziemlich fies drauf. Auf diesen Kampf solltet ihr euch sehr gut vorbereiten.

Edric ist der Bossgegner des 1. Akts von Wolcen.

Das ist kein Spaziergang mehr

Was ist das Problem? Wolcen besitzt im Grunde einen recht angenehmen Schwierigkeitsgrad in der normalen Stufe. Eigentlich ohne große Probleme haut ihr die zahlreichen Feinde um und bekommt selbst bei den Zwischengegnern wenig Probleme, wenn ihr auf ihre Attacken achtet und schnell seid. In den ersten 3, 4 Stunden solltet ihr relativ problemlos durch das Spiel gleiten, wenn ihr euch in Spielen dieser Art auskennt.

Trefft ihr dann aber auf Edric, ändert sich die Situation. Der Boss wird euch aus euren Träumen reißen, denn er zeigt euch, dass ihr nicht der übermächtige Held seid. Der Schwierigkeitsgrad steigt bei diesem Kampf plötzlich extrem an.

Edric besitzt drei Phasen, von denen jede schwerer ist als die vorherige. Stellt euch auf einen wirklich harten Kampf ein. Wir werden euch noch in einem Guide erklären, wie ihr diesen Boss besiegt.

Was meinen die Spieler zu diesem Bosskampf? Es wird viel geschimpft und Edric muss einige Beleidigungen über sich ergehen lassen. Es ist dieser plötzliche Bruch im Spiel, der diesen Frust einiger auslöst, die Wolcen jetzt zum Release für sich entdecken.

Vor dem Kampf gleiten Spieler durch Wolcen flüssig durch, es ist nicht sonderlich schwer. Dann tritt Edric auf den Plan und wischt den Boden mit einigen Spielern auf. Das ist schon eine überraschend harte Erfahrung.

fwmabo42 meint auf reddit: „Echt jetzt. F**k dich, Edric. Der Kampf ist lächerlich, es sei denn du bist ein Tank. Als Rogue bekomme ich von ihm den Hintern versohlt.“

Chinese_Alen erklärt: „Der Kampf gegen den Edric-Boss ist schrecklich. Wolcen ist bis dahin ein Kinderspiel. Ich habe nichts gegen eine Herausforderung, aber heiliger Sch***e… Aber ich gebe nicht auf!“

Atomzaepfchen schreibt: „Edric Phase 3 ist ein Krebsgeschwür! Ich bin bis zu diesem Boss kein einziges Mal gestorben, aber Mannomann, die Bewegung und den Autoangriff auf eine Maustaste zu legen, ist das Dümmste, was ich seit langer Zeit gesehen habe.“

Edric ist schon eine Nummer

Andreas meint: Schon in der Early-Access-Phase des Steam-Hits Wolcen hat mich die Begegnung mit Edric überrascht. Während ich mich problemlos bis zu diesem Boss durchkämpfen konnte, war der Kampf gegen Edric zunächst unschaffbar schwer.

Ich musste mir neue Taktiken überlegen, grinden und sogar meinen Helden umskillen, um überhaupt eine Chance zu haben. Das Problem ist nicht so sehr, dass Edric wirklich knackig schwer ist. Vielmehr kommt er einfach so überraschend. Damit rechnet man einfach nicht.

Und auch, dass man den gesamten Akt zuvor mit seiner Skillung keine Probleme hat, bei Edric dann aber wirklich darauf achten muss, welche Fertigkeiten man besonders braucht, ist schon eine Umstellung.

Ich hatte ja die leise Hoffnung, dass Edric mit dem offiziellen Release von Wolcen nicht mehr ganz so schwer sein würde. Das ist aber nicht der Fall. Also, passt auf, wenn ihr dem Justiziar der Republik begegnet.