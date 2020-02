Edric, der Justiziar der Republik ist ein ziemlich fordernder Boss in Wolcen: Lords of Mayhem. Wir erklären euch in unserem Guide, wie ihr ihn besiegen könnt.

Wann trefft ihr auf Edric? Der Bossgegner stellt sich euch am Ende des ersten Akts von Wolcen entgegen. Er ist ein wirklich harter Kontrahent.

Was ist das Problem bei Edric? Der Schwierigkeitsgrad dieses Kampfes ist unerwartet. Vor allem, nachdem sich Wolcen vorher recht angenehm spielen lässt. Bei Edric aber müsst ihr umdenken, sonst stellt sich schnell Frust ein.

Momentan gibt es beim Boss noch ein paar Bugs, vor allem, wenn man im Koop spielt. Dazu gehören Crashes mitten im Kampf oder ihr fallt von der Plattform und spawnt so, dass ihr sofort wieder herunterstürzt.

So haut ihr Edric aus den Latschen

Ein erster kleiner Tipp vorweg: Sollte euch Edric so große Probleme bereiten, dass euch die Lust auf das Hack ’n Slay vergeht, dann stellt den Schwierigkeitsgrad auf Story-Modus um. Edric stellt dann zwar noch immer eine Herausforderung dar, ist aber doch gut zu besiegen.

Edric besitzt drei Phasen und jede davon hat es in sich. Das heißt, beendet ihr Phase 1, ist der Boss nicht besiegt, dann geht es mit Runde 2 und 3 weiter. Darauf solltet ihr euch von Beginn an einstellen.

Phase 1

Nützlich ist, einen Tank mit möglichst vielen Lebenspunkten zu spielen. Bei 1.500 Hitpoints werdet ihr diese erste Phase gut überstehen. Ebenso ist es wichtig, dass sich euer Held schnell bewegt. Ihr müsst bei der Skillung also auf möglichst viel Bonus bei Bewegungsgeschwindigkeit achten.

Edric lädt immer wieder eine Attacke auf. Das wird euch aber angezeigt. Ist es soweit, dann weicht ihr diesem Angriff aus.

Stellt Edric seinen Schild auf, um euch aus dieser Deckung mit Schüssen zu attackieren, dann umrundet ihn möglichst schnell, um ihn von hinten anzugreifen, oder teleportiert euch hinter ihn. Dabei ist es wichtig, nicht den Schild zu berühren. Denn sonst werdet ihr zurückgeschleudert.

Dem Schildangriff müsst ihr ebenfalls ausweichen. Er wird euch durch einen roten Kegel auf dem Boden angezeigt. Dann rennt Edric auf euch zu und ihr müsst schnell zur Seite springen.

Edric hat einige Helfer bei sich. Rote Bereiche am Boden zeigen euch an, wenn diese ihre Spezialangriffe ausführen. Weicht ihnen aus.

Phase 2

Edric gewinnt einige neue Angriffe hinzu, denen ihr aber geschickt ausweichen könnt. Deswegen ist ein hoher Wert der Bewegungsgeschwindigkeit so wichtig. Achtet außerdem darauf, Edric nicht von vorne zu nahe zu kommen. Denn erwischt er euch so mit einem Schlag, knockt er euch kurz aus, was fatale Folgen haben kann.

Edric nutzt eine Schussattacke, die durch einen roter Trichter am Boden angezeigt wird. Zunächst feuert er nur in eine Richtung. Später in drei hintereinander. Hier müsst ihr darauf achten, der ersten Attacke auszuweichen.

Anschließend begebt ihr euch dort hin, wohin Edric zuerst geschossen hat. Er wird sich dann aus dieser Richtung wegdrehen und wo anders hin feuern. Ihr seid dort also sicher.

Außerdem nutzt der Boss eine Sprungattacke. Holt er aus, dann bedeutet dies, dass er gleich angreift. Weicht also dann direkt aus.

Nach der Sprungattacke passt ihr auf die herumfliegenden Geschosse auf.

Phase 3

Dies ist die wohl frustrierndste Phase des Kampfes. Habt ihr zu wenig HP, dann kann euch die Sprungattacke mit nur einem Treffer eliminieren. Wieder heißt die Devise: schnell sein und flott ausweichen.

Versucht zunächst, Edrics Rüstung zu durchbrechen, dann wird er für einige Sekunden verwundbarer. Hebt euch eure Skills am besten hierfür auf, um in möglichst kurzer Zeit viel Schaden zu verursachen.

Springt Edric in die Luft, dann zeigt euch ein kleiner roter Punkt an, wo er landet. Weicht aus, damit er euch nicht erwischt. Rennt am besten an den Rand des Schlachtfelds und weicht den Energiewellen aus, die nach der Landung von Edric in alle Richtungen strömen.

Im Kampf spring der Boss irgendwann hinter Schilde in der Mitte der Arena und ist hinter diesen Schilden unverwundbar. Ihr müsst nun warten, bis er wieder hervorkommt. Derweil weicht ihr den Explosionen in der Arena aus.

Edric greift zusätzlich mit einer Wirbelwind-Attacke an. Diese verursacht sehr viel Schaden. Lasst euch nicht erwischen.

Weitere Tipps für den Kampf

Diese generellen Tipps helfen ebenfalls: Generell ist es wichtig, in diesem Kampf immer in Bewegung zu bleiben und schnell den Attacken auszuweichen. Hebt euch eure mächtigen Skills für die Momente auf, in denen Edric verwundbar ist.

Euer Charakter braucht sehr viele Lebenspunkte und einen hohen Bewegungsgeschwindigkeits-Wert. Darauf müsst ihr definitiv achten.

Solltet ihr das Glück haben, in Akt 1 eine der legendären Waffen zu finden und den Skill Blut für Blut besitzen, dann wird der Kampf dadurch deutlich einfacher.

Diese Build sind besonders effektiv im Kampf: Mit einem Tank habt ihr die besten Chancen, allerdings ist es möglich, Edric auch mit anderen Builds zu besiegen. Zu den Effektivsten gehören:

Praetorianer

Belagerungsbrecher

Cabalist mit Verbrennen/Schocken DoT

Zweihandkämpfer mit 50/50-Spezialisierung auf Wildheit und Zähigkeit

Habt ihr Edric in Wolcen schon besiegt? Mit welchem Build habt ihr es geschafft?