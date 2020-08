Das koreanische MMORPG Lost Ark hat neue Stellenausschreibungen online gestellt. Gesucht wird ein Project Manager für die Lokalisierung des Spiels in Nordamerika und Europa.

Was ist das für eine Stellenausschreibung? Auf der offiziellen Seite von Smilegate erschien eine neue Stellenanzeige, die zunächst etwas kryptisch klingt. Gesucht wird ein [Lost Ark] L10N PM (North America / Europe).

Bei L10N handelt es sich um ein sogenanntes Numeronym, der für „Localisation“ steht. PM ist die Kurzversion für Project Manager. Gesucht wird also ein neuer Mitarbeiter, der sich um die Lokalisierung von Lost Ark in Europa und USA kümmert.

In den Anforderungen für die Stelle werden außerdem nicht nur sehr gute Englischkenntnisse vorausgesetzt, sondern auch Grundkenntnisse der französischen, italienischen und deutschen Sprachen.

Die Stellenanzeige für den Localisation Manager

Was macht ein Lokalisierungs-Manager? Project Manager für Lokalisierung kümmert sich nicht nur darum, dass die Übersetzung der Quests und Synchronisation des Spiels sauber ablaufen. Er hat direkten Einfluss darauf, wie das Spiel in dem jeweiligen Land umgesetzt wird.

Lokalisierung ist also die Vorbereitung eines Spiels auf den Launch in anderen Ländern. Dazu gehören zum Beispiel auch:

Beachtung der geltenden Gesetze in dem Zielland, die bestimmte Inhalte eines Spiels verbieten könnten, zum Beispiel Glücksspiel oder Altersfreigaben.

Beachtung der kulturellen Unterschiede, die zu Zensur bestimmter Aspekte führen können. Zum Beispiel die Darstellung von Knochen in der chinesischen Version von WoW.

Kommunikation mit Partnern aus dem Ausland, auf einer Basis, die erfolgreiche Zusammenarbeit garantiert.

Wobei die Übersetzung dennoch der zeitaufwändigste Teil der Lokalisierung ist.

MMORPG Lost Ark startet in Russland – Mit diesen Tricks könnt ihr sogar mitmachen

Nach Japan sind wir dran

Was bedeutet es für uns? Der Entwickler Smilegate betont nun seit Monaten, dass sie aktiv daran arbeiten, Lost Ark in den Westen zu bringen. Ursprünglich hieß es in einem Interview, dass der Europa-Release nach dem Launch in Japan angegangen wird. Die neue Stellenausschreibung ist aber der erste sichtbare Schritt in diese Richtung.

Die Bewerbungen für die Stelle des Localisation Managers können noch bis spätestens 31. August eingeschickt werden. Das Auswahlverfahren für die Bewerber kann aber noch lange nach dem Enddatum weitergehen.

Ein Release oder zumindest die ersten Beta-Tests in 2020 scheinen daher eher unwahrscheinlich. Dennoch sieht man, dass es an der Stelle voran geht, wenn auch nur langsam.

Es steigert außerdem unsere Chancen, direkt in den neuen polierten Content einzusteigen, der mit Season 2 zu Lost Ark kommen wird. Die Japaner haben einiges davon in ihrer ersten Closed Beta bereits testen können.