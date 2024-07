In einem neuen Fantasy-MMO erschafft ihr eure eigene Mutter

Sie betont immer wieder, in Soulframe gehe es um das Heilen einer Welt und darum, dass die Natur und die Erinnerung in eine Welt zurückkehren, der diese Poesie geraubt wurde.

Was weiß man über das Spiel? Der freundliche Grundton, den wir im Beginn des Gameplays sehen, steht wohl für den Gesamteindruck des Spiels. Das geht aus einem Interview mit Community Managerin Sarah Asselin hervor (via sportskeeda ).

Jetzt erscheinen Menüs, in denen man die Mutter anpassen kann. Der Erzähler kommentiert die einzelnen Entscheidungen des Spielers. Einstellen lässt sich offenbar: Die Hautfarbe der Mutter, ihre Frisur, ihre Haarfarbe, ihre Augen. Sind diese 4 Einstellungen getätigt, gibt die Mutter das Kind in einen Weidenkorb und das Abenteuer beginnt.

Ihr folgt einem Vogel, der durch die Nacht in das Zimmer einer Burg fliegt, wo eine Mutter ihren Säugling auf dem Arm trägt. Ätherische Musik und Gesang sind zuhören, das Kind macht Babygeräusche, während es zärtlich in den Armen der Mutter liegt.

