Was ist eigentlich mit „The First Descendant“, der beeindruckenden Shooter-Alternative zu Destiny 2?

Unter den vielversprechenden Shooter-Hoffnungen hat Nexon mit „The First Descendant“ einen attraktiven Kandidaten geschaffen. Der Shooter ist nicht nur kostenlos, sondern kam in seiner offenen Beta auch bei vielen Spielern gut an. Es wurde erwartet, dass das Spiel bald veröffentlicht wird, aber das Entwicklerteam aus Südkorea muss unerwartete Probleme bewältigen.

Das ist die neue Shooter-Hoffnung: „The First Descendant“ ist ein kommender Loot-Shooter des koreanischen Entwicklerstudios Nexon, der als Free-2-Play-Titel auf Steam, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheint.

Die Entwickler haben für ihren Loot-Shooter Elemente von erfolgreichen Spielen eingebaut, so dass jeder etwas von seinem Lieblingsspiel wiedererkennen kann.

So wird der Shooter in der Third-Person-Ansicht gespielt und enthält viele Elemente, die an erfolgreiche Vorgänger wie Destiny 2 , Warframe, Anthem oder Outriders erinnern.

Dank der Unreal Engine 5 sieht die Welt im Spiel wirklich großartig aus und zeigt bei hohen Grafikeinstellungen, was hervorragend scharfe Bewegungen bedeuten können.

Zusätzlich beinhaltet es spezifisches Gameplays mit festgelegten Charakterrollen, die sogenannten „Nachfahren“. Diese verfügen über einzigartige Fähigkeiten, die weiterentwickelt werden können, um den eigenen Spielstil zu perfektionieren.

Nach der letzten Beta erhofften sich viele Spieler aufgrund des guten ersten Eindrucks eine baldige Veröffentlichung des Spiels. Allerdings hat der Entwickler nun bekannt gegeben, dass man sich wohl doch auf eine längere Wartezeit bis zum offiziellen Release einstellen muss.

„The First Descendant“ verzögert sich, weil alles perfekt sein soll

Das sind die Gründe für die Verzögerung: Trotz einer vielversprechenden Open Beta im September 2023, die fast zwei Millionen Spieler anzog, sah sich das Entwicklerteam mit einigen Herausforderungen konfrontiert.

So wünschten sich die Spieler nach der Open Beta mehr Action in der Open World von „The First Descendant“, eine größere Vielfalt an Missionen, eine Überarbeitung des UIs und eine optimierte Grafik.

In einem, am 10. November veröffentlichen, Statement teilte Nexon der Community daher mit, dass man mehr Zeit benötigen wird, um diesen hohen Erwartungen der Community gerecht zu werden.

Um euer Feedback für eine bessere Qualität umzusetzen, prüfen wir, den Startzeitpunkt auf das Jahr 2024 zu legen. Wir werden in naher Zukunft weitere Details zum Veröffentlichungszeitplan bereitstellen. Es ist für uns auch herzzerreißend, dass wir nicht das genaue Datum liefern konnten, auf das ihr gewartet habt. schreibt Entwickler Nexon auf seiner Webseite

Die Verschiebung des offiziellen Releases von „The First Descendant“ mag für die wartenden Shooter-Fans enttäuschend sein. Aber das Entwicklerteam versichert, dass diese Zeit effektiv genutzt wird, um das Spiel weiter zu perfektionieren.

So könnt ihr die Wartezeit überbrücken: Die Spieler dürfen sich wohl auf ein rundum verbessertes Spielerlebnis freuen, wenn der Shooter 2024 dann endlich auf den Markt kommt.

Wenn euch das trotzdem noch zu lange ist, gibt es positive Nachrichten von „The Finals“ des Entwicklers Embark Studios. Damit könntet ihr das Vakuum füllen, das durch die Verzögerungen von „The First Descendant“ entsteht.

Neuer Free2Play-Shooter hat jetzt schon 230.000 Spieler auf Steam, ist noch nicht mal erschienen

Wie beurteilt ihr die Entscheidung des Entwicklerteams, den Veröffentlichungszeitplan zu überdenken und das Spiel weiter zu verbessern? Teilt eure Meinungen dazu gerne in den Kommentaren mit und diskutiert, wie sich diese Verzögerung eurer Ansicht nach auf die Qualität des Spiels auswirken könnte. Wir sind gespannt auf eure Gedanken!

Wenn ihr bereits jetzt mehr über das Spielgefühl in „The First Descendant“ erfahren wollt, empfehlen wir euch diesen MeinMMO-Artikel: Neuer Shooter “The First Descendant” startet auf Steam – Spielt sich wie ein koreanisches Outriders