Fortnite veranstaltet Marvel-Crossover – So bekommt ihr coole Hulk-Handschuhe

In Fortnite könnt euch bald neue Skins sichern, die aus der Welt von Marvel kommen. Über die Beta zum kommenden Online-Game Marvel’s Avengers könnt ihr euch Handschuhe von Hulk als Spitzhacke sichern.

Was ist das für ein Crossover? Im August startet das Online-Game „Marvel’s Avengers“ mit seiner Beta. Diese beginnt je nach Plattform an einem anderen Datum. Zuerst dürfen die PS4-Spieler ran, PC und Xbox One müssen sich etwas gedulden.

Wenn ihr an der Beta teilnehmt (was kostenlos möglich ist) könnt ihr euch so Inhalte sichern, die ihr in Fortnite verwenden könnt. Euch erwarten:

Die Spitzhacke „Hulk Smashers“

Den „Hulkbuster“-Stil, ein alternativer Skin

Wir von MeinMMO verraten euch, was ihr für die Skins genau tun müsst.

Diese Spitzhacken, in Form von schicken Hulk-Handschuhen, könnt ihr euch bald verdienen.

Hulk Smashers und Hulkbuster-Stil bekommen

Um an die Hulk Smashers und den Hulkbuster-Stil zu kommen, müsst ihr die folgenden 4 Schritte erledigen: Auf der PS4 oder Xbox One spielen Das Event findet nur auf den Konsolen statt. Für Nutzer von PC, Android und iOS gibt es anscheinend keine Möglichkeit, um an die Skins zu kommen. An der Beta von Marvel’s Avengers teilnehmen Die Beta findet nur zu bestimmten Zeiten statt. Jedoch müsst ihr das Spiel nicht zwingend vorbestellen. Für bestimmte Zeiträume genügt es, wenn ihr an der offenen Beta teilnehmt und euch dafür nur kostenlos registriert:



– 7. bis 9. August – Nur PS4-Vorbesteller

– 14. bis 16. August – PS4 Open Beta für jeden, Xbox One nur Vorbesteller

– 21. bis 23. August: Open Beta für PS4 und Xbox One Accounts verbinden Im nächsten Schritt gilt es, die Accounts zu verknüpfen. Zuerst muss euer Epic-Account mit einem Xbox- oder PlayStation-Live-Account verbunden sein.



Auf der Webseite von Square Enix könnt ihr euren Epic-Account dann mit der Beta bzw. dem Square Enix-Account verknüpfen. Die Harm-Herausforderungen: Zu guter Letzt müsst ihr in der Beta 3 HARM-Herausforderungen abschließen.



Was sich genau dahinter verbirgt, ist bisher aber nicht bekannt.

Was ist, wenn man die Beta verpasst? Über das Crossover könnt ihr euch die beiden Marvel-Skins kostenlos verdienen. Epic hat aber bereits angekündigt, dass die Skins im späteren Verlauf ihren Weg in den Shop finden werden und dann gekauft werden können.

