Fortnite: Das sind die 5 stärksten Waffen aus Season 3 – nach DPS

In Fortnite gibt es viele Waffen zur Auswahl. Doch wenn es um die Menge an Schaden pro Sekunde geht, machen 5 Waffen in Season 3 klar das Rennen. Wir zeigen euch, welche das sind.

Was ist mit DPS gemeint? DPS (Damage per Second) zeigen, wie viel Schaden eine einzelne Waffe pro Sekunde anrichten kann, wenn man sie einsetzt. Das kann eine schnelle Waffe, die zwar weniger Schaden pro Schuss macht, gleich zu einer tödlichen Knarre machen, wenn man sie richtig anwendet.

Die besten Waffen für schnelle Kills

Welche Waffen richten schnell viel Schaden an? MeinMMO stellt euch die 5 stärksten Waffen aus Season 3 Kapitel 2 vor, wenn es darum geht besonders viel Schaden in so kurzer Zeit wie möglich anzurichten. Ausgeschlossen sind hier Waffen, die mit nur einem Kopftreffer einen Gegner eliminieren.

Wir starten mit der „schwächsten“ Waffe aus dieser Kategorie und arbeiten uns dann zur stärksten DPS-Waffe vor.

Platz 5: Die legendäre Pistole

Die Pistole mag auf den ersten Blick überhaupt nicht in diese Kategorie passen, denn anders als ihre Mitstreiter, ist die Waffe nicht automatisch und für jeden Schuss muss der Spieler erneut die Taste drücken.

Doch wer die schnelle Taktik im Griff hat und fix abdrückt, kann pro Schuss 29 Schaden anrichten und kommt so auf insgesamt 197.75 Schaden pro Sekunde. Damit könnte man in einer Sekunde fast einen Gegner eliminieren, der volle Lebenspunkte und Schilde hat.

Die legendäre Pistole in Fortnite

Platz 4: Das Scar-Sturmgewehr

Das Scar-Sturmgewehr darf in keiner Liste fehlen, denn nicht umsonst zählt sie für Spieler zu einer der besten Waffen in Fortnite. Auch hier kann die Scar mit ihren DPS überzeugen, auch wenn sie nicht die stärkste in dieser Kategorie ist.

Das Sturmgewehr richtet in der legendären Version 36 Schaden pro Schuss an. Wenn man mit ihr also jeden Treffer landet, kommt man auf 198 Schaden pro Sekunde. Auch hier könnte man einen Gegner mit vollen Lebenspunkten in fast einer Sekunde töten.

Das Scar-Sturmgewehr von Fortnite

Platz 3: Die taktische Maschinenpistole (gewöhnlich)

Diese kleine kompakte Waffe ist nicht nur schnell, wenn es um direkte Angriffe geht – denn sie ermöglicht es Spielern durch ihre schnelle Feuerrate in Boxen einzudringen, in denen sich Gegner verstecken. Dafür schießt man einfach wie wild gegen die Wand und drückt sich dagegen, bis der Gegner nicht mehr schnell genug mit gebauten Wänden kontern kann.

Für schnelle Kills sorgt die Maschinenpistole sicherlich. Zwar macht sie nur 17 Schaden pro Schuss, doch wenn alle Treffer sitzen, kommt man auf 204 Schaden pro Sekunde. Somit hat man dann einen Gegner mit vollen Lebenspunkten und Schild in einer Sekunde erledigt.

Die taktische Maschinenpistole

Platz 2: Jules Trommelgewehr

Das Trommelgewehr an sich ist schon eine Waffe, die extrem schnell schießt, doch hier handelt es sich zusätzlich um die mythische Version im Spiel. Mythische Waffen sind nicht einfach zu bekommen, denn man findet sie nur an bestimmten Orten und muss erst einen Mini-Boss dafür erledigen.

Für den 2. Platz in dieser Kategorie sollte sich der Kampf aber lohnen. Die Waffe richtet zwar nur 24 Schaden pro Schuss aus, doch wenn man gut trifft, kommt man auf 204 Schaden pro Sekunde. Damit kann man also locker jeden Gegner in Sekunden eliminieren.

Die mythische Drum-Gun, die sich bei Mini-Boss Jules befindet

Platz 1: Die „Rapid Fire“-SMG

Nun kommen wir zur stärksten Waffe, die mit ihren DPS überzeugt. Die schnelle Maschinenpistole wurde zwar schon in Season 9 eingeführt doch damals kannte man sie noch als Burst-SMG. In Season 2 Kapitel 2 kam die Waffe überarbeitet zurück und ist jetzt eine automatische Waffe.

Dieser Wandel macht sie jetzt zur stärksten Waffe, wenn es darum geht, Gegner so schnell wie möglich zu eliminieren. Pro Schuss macht die Maschinenpistole zwar nur 15 Schaden, doch pro Sekunde kommt sie auf satte 255 Schaden. Das erledigt jeden Gegner, egal wie viele Lebenspunkte und Schilde er hat.

Die „Rapid Fire“-SMG in Fortnite

Alle diese 5 Waffen machen in der Kategorie „Schaden pro Sekunde“ das Rennen und wer Gegner schnell eliminieren möchte, sollte so eine immer bei sich im Inventar tragen. Wenn es darum geht, welche Waffe allgemein euer Liebling ist, habt ihr einen klaren Favoriten, der sowohl für die Distanz, wie auch für den Nahkampf geeignet ist.