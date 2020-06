Fortnite bringt 6 neue mythische Waffen und Items – So holt ihr sie

Der Start von Season 3 in Fortnite brachte einige neue Bosse, die euch mit mythischen Waffen und Gegenständen belohnen. Diese sind entweder ziemlich stark oder können euch Vorteile in einer Runde bringen.

Was sind mythische Waffen? In Fortnite gibt es verschiedene Seltenheiten für Waffen und dabei ist die mythische Version, die stärkste von allen. Dafür gibt es sie je nur einmal in einer Runde und sie sind nicht so leicht zu bekommen.

Das sind die neuen mythischen Waffen und Gegenstände:

Einen Schockgranatenwerfer

Eine geladene Schrotflinte

Ein wiederverwendbarer Saufkrug

Ein Burst-Sturmgewehr

Ein Trommelgewehr

Ein Gleiter-Grappler

Der Saufkrug ist zurück und wird zum mythischen Gegenstand

Das Trommelgewehr aus Season 2 bleibt uns also weiterhin erhalten. Schon in der letzten Season zählte die Tommy-Gun zu den stärksten mythischen Waffen.

Neue NPCs-Bosse droppen die Waffen

Wie kommt man an die neuen mythischen Waffen ran? Wie schon bei Season 2 Kapitel 2 gibt es diese starken Waffen nur bei den Mini-Bossen, die auf der Map verteilt sind. Doch in Season 3 gibt es neue Bosse, neue Fundorte und neue Waffen zu erkunden.

Damit ihr die begehrten Waffen bekommt, müsst ihr die NPC-Bosse aber zuerst eliminieren und das kann nicht so einfach sein. Sie besitzen oft viel Lebenspunkte und werden zusätzlich von ihren Handlangern beschützt.

Habt ihr dies jedoch geschafft, könnt ihr die mythische Waffe einpacken und sie gegen eure Gegner im Kampf verwenden.

Handlanger werden euch die Mission zusätzlich erschweren

So könnt ihr die mythischen Waffen in Fortnite: Battle Royale finden

Die 6 neue Waffen und Items gibt es von folgenden Bossen:

Kit bei Catty Corner lässt euch gleich 2 Waffen fallen: Den Schockgranaten-Werfer und die geladene Schrotflinte

Bei The Fortilla lässt Ocean den wiederverwendbaren Chug-Jug und das Burst-Sturmgewehr fallen

Jules gibt euch bei The Authority: Das Trommelgewehr und den Gleiter-Grappler

Ihr könnt also jetzt von einem Mini-Boss gleich 2 Waffen oder Gegenstände mitnehmen.

Hier findet ihr die NPC-Bosse und ihre mythischen Waffen

Wenn ihr euch also die mythischen Waffen schnappen möchtet, solltet ihr euch gleich zum Start zu diesen Orten begeben und die Bosse ausschalten. Immerhin seid ihr dann die einzigen, die so eine starke Waffe mit sich tragen. Alle Bosse findet ihr bei Orten, die in Season 3 durch den Tsunami eine große Veränderung bekommen haben.