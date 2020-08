Fortnite: Was sind die besten Waffen in Season 3? Entscheidet mit

Welche Waffen sind eure Favoriten in Season 3 Kapitel 2? Stellt mit uns ein Ranking der besten Knarren in Fornite auf.

Was hat sich seit Season 2 verändert? Die Season 3 startete am 17. Juni und brachte jede Menge Wasserspaß mit sich, indem es die Map von Fortnite zum Teil überflutete.

Auch in dem Lootpool des Battle-Royale-Shooters gab es wieder Veränderungen. Während Season 2 viele Waffen zurückbrachte, nimmt Season 3 sie wieder weg. Seit dem Start von S3 wurde die Menge der Waffen, die ihr während der Matches ergattern könnt, vorerst reduziert.

6 Waffen wurden komplett aus dem Spiel entfernt und in den Tresor gepackt

Es gibt nun 4 neue mythische Waffen. Wobei eine der 4 Waffen aus Season 2 übernommen wurde

In Fortnite regierte das Wasser-Thema, weil ein Teil der Map überflutet wurde

Welche Waffen sind gerade im Spiel? Wie es schon in früheren Seasons der Fall war, werden die Waffen in verschiedene Kategorien eingeteilt:

Mythische Waffen

Sturmgewehre

Maschinenpistolen

Schrotflinten

Sniper

Raketenwerfer

Ihr bekommt sie im Normalfall aus verschiedenen Truhen oder Vorratslieferungen. Die mythischen Waffen gibt es aber nur von den neuen Mini-Bossen, die auf der Map verstreut sind.

Wie läuft die Umfrage ab? Wir wollen mit euch zusammen ein Ranking der beliebtesten Waffen in Fortnite aufstellen. Man kann zwar bestimmen, welche Waffe den höchsten DPS macht, aber hoher DPS bedeutet nicht immer gleich hohe Beliebtheit.

Die Umfrage wird danach in eine Top-Liste umgewandelt, also erzählt mal: Welche Knarren nutzt ihr im Spiel am liebsten? Warum habt ihr euch für sie entschieden? Haben sich eure Vorlieben im Vergleich zur Season 2 verändert?

Ihr könnt bis zu 3 verschiedene Waffen wählen. Die Umfrage endet am Donnerstag, 6. August.

Viel Spaß beim Abstimmen!

Welche Waffen sind die besten in Season 3? Wählt 3 Kits Granatenwerfer

Oceans Salven-Sturmgewehr

Jules Drum Gun

Scar

Normales Sturmgewehr

Salvensturmgewehr

Taktische Maschinenpistole

"Rapid Fire"-SMG

Ladeschrotflinte

Taktische Schrotflinte

Kits Ladenschrotflinte

Jagdgewehr

Scharfschützengewehr

Leuchtpistole