Spieler teilt super hilfreichen Tipp, wie ihr in LEGO Fortnite Fallschaden vermeidet

Mit LEGO Fortnite brachte Epic Games einen neuen Modus in Fortnite, in dem Spieler ihre Kreativität ausleben können. Dabei kommt es vor, dass ihr in schwindelerregenden Höhen an euren neusten Bauwerken bastelt. Falls ihr dabei unvorbereitet in den Abgrund stürzt, kann euch ein einfacher Trick das Leben retten.

Was ist das für ein Trick? Ihr könnt Fallschaden mit einem gut getimten Nahkampfangriff mindern oder sogar komplett verhindern.

In LEGO Fortnite gibt es die Möglichkeit, einen hilfreichen Gleiter zubauen, mit dem ihr wie in The Legend of Zelda durch die Luft gleiten könnt. Das bringt euch allerdings nicht viel, wenn ihr unvorbereitet in die Tiefe stürzt und gerade keinen Gleiter ausgerüstet habt.

Wie der Nutzer „yowiethebear“ in einem Video auf Reddit zeigt, könnt ihr den erlittenen Fallschaden reduzieren, indem ihr in der Luft einen Nahkampfangriff ausführt. Wenn euer Timing bei der Ausführung des Angriffs stimmt und ihr den Angriff kurz vor dem Aufprall ausführt, lässt sich der Schaden sogar komplett verhindern.

Trick rettet euer Leben, wenn ihr keinen Gleiter habt

Ist der Trick wirklich hilfreich? Ja! LEGO Fortnite ist ein Survival-Spiel. Solltet ihr also aus großer Höhe fallen und an Fallschaden sterben, verliert ihr euer gesamtes Inventar. Das müsst ihr dann erst wieder einsammeln, sonst geht es verloren.

Außerdem bietet euch LEGO Fortnite die Möglichkeit, eure Kreativität beim Bauen von Gebäuden und sogar kleinen Städten frei auszuleben. Nicht selten geht es dabei hoch in die Luft.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema LEGO Fortnite: Rüstung erhöhen – das braucht ihr dafür von Nicole Wakulczyk

Solltet ihr beispielsweise einen hohen Turm bauen, von dem ihr mit eurem Gleiter in weit entfernte Gebiete reisen könnt, endet es schnell tödlich. Nämlich dann, wenn ihr beim Bauen in die Tiefe stürzt und euren Gleiter gerade nicht ausgerüstet habt, um mehr Materialien für den Bau tragen zu können.

Genauso hilfreich ist der Tipp, wenn ihr noch keinen Gleiter habt – schließlich müsst ihr dafür erst eure Werkbank auf „selten“ aufwerten.

Wie ihr eure Werkbank aufwertet, erfahrt ihr ebenfalls auf MeinMMO: LEGO Fortnite: Werkbank upgraden – So verbessert ihr sie auf selten und episch