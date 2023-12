LEGO Fortnite: Rüstung erhöhen – das braucht ihr dafür

In LEGO Fortnite erwarten euch nicht nur freundliche Tiere und NPCs, sondern auch zahlreiche Feinde und andere Gefahren. Wie ihr eure Rüstung erhöht, um euch zu schützen, erklären wir euch im Guide.

So erhöht ihr eure Rüstung in LEGO Fortnite: In LEGO Fortnite erhöht ihr euren Rüstungswert nicht etwa durch spezielle Kleidung, sondern durch Items, die ihr an eurer Werkbank herstellen könnt. Dazu gehören Glücksbringer und Schmuck.Die Items erhöhen dabei nicht nur eure Rüstung, sondern geben euch zudem einen Bonus auf eure Gesundheit in Form von Herzen und bringen teilweise sogar weitere Effekte mit.

Den Bonus auf Rüstung und Herzen seht ihr rechts oben in der Item-Übersicht. Die Boni werden gestapelt. Ihr habt insgesamt 4 Slots für Rüstung und könnt 3 Items derselben Art ausrüsten:

Diese Glücksbringer und Schmuckstücke könnt ihr herstellen:

Item Rüstung Herzen Effekt Materialien Konditions-Glücksbringer +1 +1 – 3 Seidenfaden, 3 Knochen, 5 Wolfskralle Konditions-Glücksbringer (ungewöhnlich) +3 +2 – 3 Seidenfaden, 1 Marmor, 1 Panzer Konditions-Glücksbringer (selten) +5 +3 – 3 Wollfaden, 3 geschliffener Bernstein, 3 Sandklaue, 3 Weichholzstab Herztotem (ungewöhnlich) +5 +3 zusätzliche Kondition 3 Wollfaden, 5 geschliffener Bernstein, 5 Sandpanzer, 6 Sandklaue kalter Schmuck (ungewöhnlich) +5 +3 Widerstand gegen Hitze 3 Seidenfaden, 1 Marmor, 3 Sandpanzer Glücksbringer des inneren Feuers (selten) +7 +4 Widerstand gegen Frost 3 Wollfaden, 5 geschliffener Rubin, 8 Brightcore, 3 Explosionskern Resistenz-Schmuck (selten) +7 +4 gewährt zusätzliche Verteidigung, nachdem ihr Schaden erlitten habt 3 Wollfaden, 5 Kupferbarren, 5 Obsidiantafel, 10 Sandpanzer Regeneration-Schmuck (selten) +7 +4 regeneriert im Laufe der Zeit Kondition 3 Wollfaden, 5 Kupferbarren, 3 Ungetüm-Schuppe, 10 roher Bernstein Unsterblichkeitstotem (selten) +7 +4 belebt euch wieder (Item zerstört sich danach selbst) 3 Wollfaden, 5 geschliffener Bernstein, 5 Obsidiantafel, 1 Sandungetüm-Schuppe für die Items mit Zusatzangabe braucht ihr eine Werkbank mit der gleichen Stufe (ungewöhnlich/selten)

Es gibt zudem epische Varianten der Items, die euch jeweils 14 Rüstung und 5 Herzen geben (via Dot Esports). Sobald wir diese selbst im Spiel freigeschaltet haben, werden wir die Tabelle ergänzen.

Warum sollte ich meine Rüstung erhöhen? In LEGO Fortnite gibt es in allen Biomen verschiedenste Feinde. Vor allem stärkere Feinde, wie in etwa die riesigen Ungetüme, schaffen es oftmals, euch mit einem Schlag richtig viele Herzen abzuziehen, sodass ihr ohne Rüstung schlichtweg zu schnell sterben würdet.

Das ist insbesondere im Survival-Modus ärgerlich, da ihr dort euer Inventar verliert (zumindest, wenn ihr das in den Einstellungen nicht geändert habt) und an eurer Basis spawnt. Das bedeutet, ihr müsstet wieder zurück in das Gebiet mit den starken Feinden, um euren Rucksack aufzusammeln – oder ihr verliert alles, was sich darin befindet.

Bonustipp: Es gibt Mahlzeiten, die ihr am Grill herstellen könnt, um eure Gesundheit in Form von Herzen kurzzeitig zu erhöhen. So gibt euch in etwa gegrilltes Fleisch +2 Herzen.

Falls ihr doch mal sterbt und zum Rucksack laufen müsst, haben wir hier einen passenden Guide für euch, mit dem ihr euch ein Auto bauen könnt: LEGO Fortnite: Auto bauen mit Lenkrad – So leicht geht es