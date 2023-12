LEGO Fortnite: Explosionskerne bekommen – So farmt ihr den begehrten Rohstoff

Habt ihr euch schon in das Eisbiom vorgewagt? Wie gefällt euch LEGO Fortnite? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Das hilft euch dabei, stärkere Items herzustellen. Ihr braucht Explosionskerne aber auch für Items wie den Inner Fire Charm . Das Item erhöht eure Kälteresistenz, was euch den Aufenthalt im Eisbiom vereinfacht.

Die Lava-Roller verstecken sich im Boden und ihr kommt nicht an sie ran. Ihre Taktik ist es, überraschend aufzutauchen, wenn ihr nah genug daran vorbeigeht. Ihre Tarnung ist wirklich gut, erkennen könnt ihr sie aber an den über ihnen flackernden Flammen.

Wie in Minecraft dreht sich in LEGO Fortnite (fast) alles ums Craften. Besonders in höheren Leveln und wenn ihr bestimmte Biome betreten wollt, kommt ihr um einige Items nicht herum. Darunter auch die seltenen Explosionskerne. Wie ihr sie bekommt, lest ihr hier.

