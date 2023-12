LEGO Fortnite: Obsidian finden und abbauen – So leicht geht es

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Tipps: Wer will, kann sich in der Nähe der Höhle einen kleinen Unterschlupf bauen, um euch dort heilen zu können. Alternativ nehmt genügend gekochtes Essen mit, mit welchem ihr eure Lebenspunkte wieder zügig hochheilen könnt.

Geht so weit in die Höhle runter, bis ihr die Lava sehen könnt. Jetzt solltet ihr euch gegen die Hitze schützen und beispielsweise die Schneebeeren essen. Andernfalls wird euch immer wieder Gesundheit abgezogen, weil die Hitze so stark ist.

Das müsst ihr tun: Wie ihr das schon von anderen Erzen kennt, findet ihr auch Obsidian in Höhlen. Problematisch ist, dass Obsidian neben Lava spawnt. Das Abbauen ist also nicht ganz einfach.

In dieser Übersicht zeigen wir euch, wie ihr sicher an Obsidian kommt.

Wo findet man Obsidian? Dazu müsst ihr euch in das Wüsten-Biom von LEGO Fortnite begeben. In Höhlen könnt ihr Obsidian abbauen, allerdings müsst ihr vorher starke Gegner besiegen und auf die Lava aufpassen. Mit der richtigen Vorbereitung sollte das aber kein Problem für euch darstellen.

